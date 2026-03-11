América vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Mazatlán
- Fase: Jornada 11
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
América vs Mazatlán: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
América vs Mazatlán juegan el domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 11 de la Liga MX.
América vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El América vs Mazatlán se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Canal 5, TUDN y ViX.
¿Cómo llegan América y Mazatlán al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?
América ya se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige André Jardine.
El Mazatlán no tiene la misma responsabilidad que el América en la Liga MX, y ocupa el lugar 14 con apenas 10 puntos lo tiene prácticamente eliminado en el torneo.