América vs FC Juárez juegan el miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.
América vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
El pronóstico del partido América vs FC Juárez es triunfo 2-1 a favor de las Águilas en la Jornada 9 de la Liga MX.
- Pronóstico: América 2-2 FC Juárez
América vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 9 de la Liga MX.
América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez y Isaías Violante
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Aquino, Mosquera, Murillo y Nevárez
- Mediocampistas: Homer Martínez, José Luis Rodríguez, Denzell García y Madson
- Delanteros: Estupiñán y Ricardinho
América vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
FC Juárez vs América se enfrentarán a las 21 horas y el partido será transmitido por ViX el miércoles 4 de marzo.
- Partido: América vs FC Juárez
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 4 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan América y FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX?
Con 11 puntos, América terminó en el octavo lugar de la tabla general de la Liga MX, tras ser goleado por Tigres.
El FC Juárez, por su parte, venció 3-1 al Atlas para llegar a 13 unidades en la séptima posición de la competencia.
En ese sentido, no le espera un partido sencillo al América, obligado a sumar para no rezagarse en la pelea por la clasificación a la Liguilla.