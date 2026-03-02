América vs FC Juárez juegan el miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.

América vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El pronóstico del partido América vs FC Juárez es triunfo 2-1 a favor de las Águilas en la Jornada 9 de la Liga MX.

Pronóstico: América 2-2 FC Juárez

Raphael Veiga, jugador del América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

América vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 9 de la Liga MX.

América

Portero: Luis Malagón

Defensas: Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez y Isaías Violante

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Aquino, Mosquera, Murillo y Nevárez

Mediocampistas: Homer Martínez, José Luis Rodríguez, Denzell García y Madson

Delanteros: Estupiñán y Ricardinho

América vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

FC Juárez vs América se enfrentarán a las 21 horas y el partido será transmitido por ViX el miércoles 4 de marzo.

Partido: América vs FC Juárez

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 4 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan América y FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX?

Con 11 puntos, América terminó en el octavo lugar de la tabla general de la Liga MX, tras ser goleado por Tigres.

El FC Juárez, por su parte, venció 3-1 al Atlas para llegar a 13 unidades en la séptima posición de la competencia.

En ese sentido, no le espera un partido sencillo al América, obligado a sumar para no rezagarse en la pelea por la clasificación a la Liguilla.