Chivas vs Santos se enfrentan en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado por 3-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX, Chivas vs Santos.

Chivas vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

El pronóstico del partido, Chivas vs Santos es victoria por 3-1 del equipo tapatío en su cancha.

Pronóstico: Chivas 3-1 Santos

Chivas vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Santos, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Santos

Portero: Acevedo

Defensas: Echeverría, Amione, Balanta y Picón

Mediocampistas: López, Gruezo, Palacios y Bullaude

Delanteros: Villalba y Di Yorio

Chivas vs Santos: Hora y canal del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Chivas vs Santos se enfrentarán el sábado 14 de marzo de 2026 en la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime.

Partido: Chivas vs Santos

Fase: Jornada 11 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Santos a la Jornada 11 de la Liga MX?

Chivas suma 21 puntos en el lugar 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, y llega tras ganar a San Luis en la Jornada 10 del torneo.

Santos ganó su primer partido de la competencia, al vencer 2-1 a Tijuana en la Jornada 10 de la Liga MX.