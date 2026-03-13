Con el viernes botanero inicia el 13 de marzo la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Puebla vs Necaxa y FC Juárez vs Rayados podrán verse por FOX One y Canal 7.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 11 de Liga MX:
Puebla vs Necaxa: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de marzo
Puebla recibe a Necaxa en el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 13de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs Necaxa
- Fase: Jornada 11 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7
FC Juárez vs Rayados: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de marzo
FC Juárez vs Rayados chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 13 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
FOX One y Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs Rayados.
- Partido: FC Juárez vs Rayados
- Fase: Jornada 11 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX
A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX,
Viernes 13 de marzo
Sábado 14 de marzo
- San Luis vs Pachuca | 17 horas
- Chivas vs Santos | 17:07 horas
- León vs Tijuana | 19: horas
- Toluca vs Atlas | 19 horas
- Pumas vs Cruz Azul | 21 horas
Domingo 15 de marzo
- Tigres vs Querétaro | 17 horas
- América vs Mazatlán |19 horas