Con el viernes botanero inicia el 13 de marzo la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Puebla vs Necaxa y FC Juárez vs Rayados podrán verse por FOX One y Canal 7.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 11 de Liga MX:

Puebla vs Necaxa: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de marzo

Puebla recibe a Necaxa en el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 13de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Puebla vs Necaxa

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Rayados: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de marzo

FC Juárez vs Rayados chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 13 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

FOX One y Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs Rayados.

Partido: FC Juárez vs Rayados

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX

A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX,

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa | 19 horas | FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Rayados | 21 horas | FOX One y Canal 7

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca | 17 horas

Chivas vs Santos | 17:07 horas

León vs Tijuana | 19: horas

Toluca vs Atlas | 19 horas

Pumas vs Cruz Azul | 21 horas

Domingo 15 de marzo