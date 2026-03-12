Pumas vs Cruz Azul juegan el sábado 14 de marzo en la Jornada 11 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs Cruz Azul es empate entre los felinos y los celestes por marcador 1-1 en la Jornada 11 de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 1-1 Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 11 de Liga MX.

Pumas

Portero: Navas

Defensas: Da Silva, Angulo, Azuaje y López

Mediocampistas: Carrasquilla, Carrillo, Vite y Medina

Delanteros: Juninho y Morales

Cruz Azul

Portero: Gudiño

Defensas: Campos, Piovi, Lira y Palavecino

Mediocampistas: Márquez, García, Rodríguez y Paradela

Delanteros: Fernández y Rotondi

Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX. (MEXSPORT / Jafet Moz)

Pumas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 11 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 14 de marzo y transmiten TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Jornada 11 de la Liga MX?

Los Pumas ganaron 1-0 al Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, y recibirán a Cruz Azul en busca de otra victoria.