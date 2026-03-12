Pumas vs Cruz Azul juegan el sábado 14 de marzo en la Jornada 11 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs Cruz Azul es empate entre los felinos y los celestes por marcador 1-1 en la Jornada 11 de la Liga MX.
- Pronóstico: Pumas 1-1 Cruz Azul
Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 11 de Liga MX.
Pumas
- Portero: Navas
- Defensas: Da Silva, Angulo, Azuaje y López
- Mediocampistas: Carrasquilla, Carrillo, Vite y Medina
- Delanteros: Juninho y Morales
Cruz Azul
- Portero: Gudiño
- Defensas: Campos, Piovi, Lira y Palavecino
- Mediocampistas: Márquez, García, Rodríguez y Paradela
- Delanteros: Fernández y Rotondi
Pumas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 11 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 14 de marzo y transmiten TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Jornada 11 de la Liga MX?
Los Pumas ganaron 1-0 al Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, y recibirán a Cruz Azul en busca de otra victoria.
- Después de 10 jornadas, Pumas es quinto lugar del Clausura 2026 con 19 puntos, pero una derrota en casa podría alejarlo más de los primeros sitios.
- Cruz Azul es líder del torneo con 25 unidades y llega al duelo ante Pumas tras golear 3-0 a San Luis.