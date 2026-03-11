FC Juárez vs Rayados se enfrentan en la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Rayados
- Fase: Jornada 11 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
FC Juárez vs Rayados: Día para ver la Jornada 11 de Liga MX
El viernes 13 de marzo de 2026 juegan FC Juárez vs Rayados en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la Jornada 11 de Liga MX.
FC Juárez vs Rayados: Hora para ver la Jornada 11 de Liga MX
El partido FC Juárez vs Rayados inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
FC Juárez vs Rayados: Canal para ver la Jornada 11 de Liga MX
El Canal 7 y FOX One transmitirán el partido FC Juárez vs Rayados.
¿Cómo llegan FC Juárez y Rayados a la Jornada 11 de la Liga MX?
El FC Juárez recibirá a Rayados en la Jornada 11 de la Liga MX después de caer 1-3 con Toluca en su partido anterior.
- Con 10 puntos, los Bravos ocupan el lugar 12 de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Rayados llega tras perder la ida de octavos de final de la Concachampions, así que no puede darse el lujo de ligar derrotas.
- En la Liga MX, Rayados perdió 0-1 con Tigres y se estancó en 13 puntos como noveno lugar de la competencia.