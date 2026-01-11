Necaxa vs Rayados se miden en la Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.
- Partido: Necaxa vs Rayados
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 13 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Canal 7, Claro Sports, ViX y Pluto TV
Necaxa vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El martes 13 enero de 2026 se enfrentan Necaxa vs Rayados en la cancha del Estadio Victoria, como parte de la Jornada 2 de Liga MX.
Necaxa vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El partido Necaxa vs Rayados inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
Necaxa vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Las plataformas Claro Sports, ViX y Pluto TV, además del Canal 7, transmitirán el partido Necaxa vs Rayados.
¿Cómo llegan Necaxa y Rayados a la Jornada 2 de la Liga MX?
Necaxa tuvo un gran debut en la Jornada 1 de la Liga MX, partido en el que venció 3-1 como visitante a Santos en el Estadio Corona.
En la Jornada 2, Necaxa recibirá a un peligroso Rayados de Monterrey, que perdió su partido en casa ante el campeón Toluca.
Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
- Pachuca vs León | FOX One
- Necaxa vs Rayados | Canal 7, Pluto TV, ViX y Claro Sports
- FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One
Miércoles 14 de enero
- Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
- América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
- Querétaro vs Tijuana | FOX One
- Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
- Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7