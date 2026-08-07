FC Juárez anunció que la FIFA levantó la prohibición que le impedía registrar nuevos futbolistas, tras resolver el proceso administrativo pendiente ante el organismo internacional.

Con ello, los Bravos podrán realizar operaciones de registro con normalidad, un alivio en medio de un inicio complicado del Apertura 2026.

El club, que sufrió derrotas consecutivas y la salida de Pedro Caixinha, encara ahora la posibilidad de reforzar su plantilla y buscar una reacción inmediata en el torneo.

FC Juárez tuvo un complicado arranque del Apertura 2026 de la Liga MX

La medida representa un alivio para la institución del FC Juárez, especialmente porque la sanción había llegado en un momento complicado para la planeación deportiva.

Mientras estuvo vigente el bloqueo, FC Juárez no tenía posibilidad de inscribir nuevos jugadores, una situación que podía limitar considerablemente sus movimientos durante el mercado de transferencias y afectar la conformación de su plantilla.

La resolución también llega después de un complicado arranque deportivo para los Bravos, pues el equipo comenzó el Apertura 2026 con derrotas ante Puebla y Chivas, antes de sufrir una contundente goleada de 5-1 frente a Pumas.

El resultado ante el conjunto universitario derivó en la salida de Pedro Caixinha, quien dejó el cargo tras un inicio de torneo marcado por los malos resultados.

FC Juárez ya podrá registrar a sus fichajes para el Apertura 2026

FC Juárez no detalló públicamente en su comunicado cuál fue el procedimiento administrativo que originó el bloqueo ni las condiciones específicas que permitieron resolverlo, pero sí dejó claro que el impedimento quedó completamente eliminado.

Ahora, los Bravos afrontan una nueva etapa con libertad para operar en el mercado y con la obligación de reaccionar rápidamente para intentar corregir el rumbo en el Apertura 2026.