FC Barcelona vs Rayo Vallecano disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona es líder de LaLiga con 6 puntos, mientras que Rayo Vallecano suma una unidad en el lugar 12 del torneo.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano es victoria 4-1 del equipo local en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Rayo Vallecano

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.

FC Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart
  • Mediocampistas: Rodrigo, Pedri y Fermín López
  • Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha
FC Barcelona debutó en su cancha con victoria en partido pendiente
FC Barcelona es el líder de LaLiga tras dos jornadas (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Rayo Vallecano

  • Portero: Dani Cárdenas
  • Defensas: Andrei Rațiu, Fernández, Florian Lejeune y Jozhua Vertrouwd
  • Mediocampistas: Pathé Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Fran Pérez y Óscar Valentín
  • Delantero: Sergio Camello

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la Jornada 3 de La Liga

FC Barcelona vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 3 de LaLiga: lunes 31 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Málaga
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports