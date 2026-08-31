FC Barcelona vs Rayo Vallecano disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Spotify Camp Nou.
El FC Barcelona es líder de LaLiga con 6 puntos, mientras que Rayo Vallecano suma una unidad en el lugar 12 del torneo.
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano es victoria 4-1 del equipo local en la Jornada 3 de la LaLiga.
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FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart
- Mediocampistas: Rodrigo, Pedri y Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha
Rayo Vallecano
- Portero: Dani Cárdenas
- Defensas: Andrei Rațiu, Fernández, Florian Lejeune y Jozhua Vertrouwd
- Mediocampistas: Pathé Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Fran Pérez y Óscar Valentín
- Delantero: Sergio Camello
Hora y canal del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la Jornada 3 de La Liga
FC Barcelona vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 3 de LaLiga: lunes 31 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Málaga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports