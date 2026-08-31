FC Barcelona vs Rayo Vallecano disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona es líder de LaLiga con 6 puntos, mientras que Rayo Vallecano suma una unidad en el lugar 12 del torneo.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano es victoria 4-1 del equipo local en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Rayo Vallecano

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart

Mediocampistas: Rodrigo, Pedri y Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha

FC Barcelona es el líder de LaLiga tras dos jornadas (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Rayo Vallecano

Portero: Dani Cárdenas

Defensas: Andrei Rațiu, Fernández, Florian Lejeune y Jozhua Vertrouwd

Mediocampistas: Pathé Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Fran Pérez y Óscar Valentín

Delantero: Sergio Camello

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la Jornada 3 de La Liga

FC Barcelona vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 3 de LaLiga: lunes 31 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.