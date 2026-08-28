Sevilla vs Atlético de Madrid juegan en la pendiente Jornada 3 de LaLiga. Sábado 29 de agosto de 2026 a las 13:30 horas por SKY Sports.
- Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports
Sevilla vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga
Sevilla vs Atlético de Madrid se verán las caras el sábado 29 de agosto en partido correspondiente a la pendiente Jornada 3 de LaLiga.
Sevilla vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de Jornada 3 de LaLiga
El Sevilla vs Atlético de Madrid de la Jornada 3 de LaLiga será a las 13:30 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Sevilla vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga
El Sevilla vs Atlético de Madrid, partido de la Jornada 3 de LaLiga, se transmitirá por la plataforma de SKY Sports.
- Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Sevilla y Atlético de Madrid a la Jornada 3 de LaLiga?
Sevilla disputará la Jornada 3, luego de enfrentar al Athletic en la Jornada 2.
Atlético de Madrid, por su parte, empató 2-2 con Villarreal en la Jornada 2 de LaLiga.