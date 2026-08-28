Sevilla vs Atlético de Madrid juegan en la pendiente Jornada 3 de LaLiga. Sábado 29 de agosto de 2026 a las 13:30 horas por SKY Sports.

  • Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
  • Transmisión: SKY Sports

Sevilla vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga

Sevilla vs Atlético de Madrid se verán las caras el sábado 29 de agosto en partido correspondiente a la pendiente Jornada 3 de LaLiga.

Sevilla vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de Jornada 3 de LaLiga

El Sevilla vs Atlético de Madrid de la Jornada 3 de LaLiga será a las 13:30 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga

El Sevilla vs Atlético de Madrid, partido de la Jornada 3 de LaLiga, se transmitirá por la plataforma de SKY Sports.

  • Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Sevilla y Atlético de Madrid a la Jornada 3 de LaLiga?

Sevilla disputará la Jornada 3, luego de enfrentar al Athletic en la Jornada 2.

Atlético de Madrid, por su parte, empató 2-2 con Villarreal en la Jornada 2 de LaLiga.