Real Madrid vs Málaga chocan en la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es triunfo merengue en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Málaga: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Málaga es victoria 3-0 del equipo local en la Jornada 3 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 3-0 Málaga
Real Madrid vs Málaga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Málaga, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Arda Güler
- Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Málaga
- Portero: Alfonso Herrero
- Defensas: Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea y Rafita
- Mediocampistas: Izan Merino, Dani Lorenzo y Carlos Dotor
- Delanteros: Álex Cruz, Joaquín Muñoz y Chupe
Hora y canal del partido Real Madrid vs Málaga en la Jornada 3 de La Liga
Real Madrid vs Málaga juegan en la Jornada 3 de LaLiga: domingo 30 de agosto, 9:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Málaga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 9:90 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports