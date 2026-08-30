Real Madrid vs Málaga chocan en la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es triunfo merengue en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Málaga: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Málaga es victoria 3-0 del equipo local en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Málaga

Real Madrid vs Málaga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Málaga, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.

Real Madrid

Kylian Mbappé lideró al Real Madrid en el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga
Kylian Mbappé marcó tres goles ante la Real Sociedad (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Málaga

  • Portero: Alfonso Herrero
  • Defensas: Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea y Rafita
  • Mediocampistas: Izan Merino, Dani Lorenzo y Carlos Dotor
  • Delanteros: Álex Cruz, Joaquín Muñoz y Chupe

Hora y canal del partido Real Madrid vs Málaga en la Jornada 3 de La Liga

Real Madrid vs Málaga juegan en la Jornada 3 de LaLiga: domingo 30 de agosto, 9:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Málaga
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 9:90 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports