Real Madrid vs Málaga juegan partido de la Jornada 3 de LaLiga: domingo 30 de agosto, 9:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Málaga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Málaga: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?
El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Málaga.
Real Madrid vs Málaga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Málaga en la Jornada 3 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Málaga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo quedaron Real Madrid y Málaga en la Jornada 2 de LaLiga?
Real Madrid venció 2-1 al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga, mientras que en partido pendiente venció a la Real Sociedad, previo a su duelo ante Málaga.
Málaga, por su parte, sumó su primer punto en LaLiga, tras empatar 1-1 con Deportivo.