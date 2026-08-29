Real Madrid vs Málaga juegan partido de la Jornada 3 de LaLiga: domingo 30 de agosto, 9:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Málaga
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports
Real Madrid ganó al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga
Real Madrid ganó al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Real Madrid vs Málaga: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?

El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Málaga.

Real Madrid vs Málaga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Málaga en la Jornada 3 de LaLiga.

  • Partido: Real Madrid vs Málaga
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedaron Real Madrid y Málaga en la Jornada 2 de LaLiga?

Real Madrid venció 2-1 al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga, mientras que en partido pendiente venció a la Real Sociedad, previo a su duelo ante Málaga.

Málaga, por su parte, sumó su primer punto en LaLiga, tras empatar 1-1 con Deportivo.