FC Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentan en la Jornada 3 de LaLiga: lunes 31 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?
El lunes 31 de agosto de 2026 a las 13:30 horas continúa la Jornada 3 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano.
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 3 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga.
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- Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo quedaron FC Barcelona y Rayo Vallecano en la Jornada 2 de LaLiga?
El FC Barcelona goleó 5-0 al Elche en la Jornada 2 de LaLiga para consolidarse como el líder en la naciente temporada.
Rayo Vallecano, por su parte, empató 1-1 como local ante el Alavés.