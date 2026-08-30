FC Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentan en la Jornada 3 de LaLiga: lunes 31 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Athletic Club: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.
FC Barcelona es líder de LaLiga. (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?

El lunes 31 de agosto de 2026 a las 13:30 horas continúa la Jornada 3 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 3 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga.

  • Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedaron FC Barcelona y Rayo Vallecano en la Jornada 2 de LaLiga?

El FC Barcelona goleó 5-0 al Elche en la Jornada 2 de LaLiga para consolidarse como el líder en la naciente temporada.

Rayo Vallecano, por su parte, empató 1-1 como local ante el Alavés.