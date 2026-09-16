FC Barcelona vs Racing de Santander se miden en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los blaugrana. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Racing de Santander: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga

FC Barcelona 4-1 Racing de Santander es el pronóstico en el Estadio Camp Nou, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Racing de Santander

FC Barcelona vs Racing de Santander: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Racing de Santander, en la Jornada 6 de LaLiga.

FC Barcelona

Racing de Santander

  • Portero: Julen Agirrezabala
  • Defensas: Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian y Jorge Salinas Viadero
  • Mediocampiestas: Iván Martín Núñez, Matteo Prati, Pablo García, Sergio Canales e Iñigo Vicente Elorduy
  • Delantero: Yassir Zabiri

FC Barcelona vs Racing de Santander: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga

FC Barcelona vs Racing de Santander se miden a partir de las 13:30 horas el miércoles 16 de septiembre.

El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.

  • Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports