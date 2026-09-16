FC Barcelona vs Racing de Santander se miden en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los blaugrana. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Racing de Santander: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga
FC Barcelona 4-1 Racing de Santander es el pronóstico en el Estadio Camp Nou, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Racing de Santander
FC Barcelona vs Racing de Santander: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Racing de Santander, en la Jornada 6 de LaLiga.
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FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo
- Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon
Racing de Santander
- Portero: Julen Agirrezabala
- Defensas: Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian y Jorge Salinas Viadero
- Mediocampiestas: Iván Martín Núñez, Matteo Prati, Pablo García, Sergio Canales e Iñigo Vicente Elorduy
- Delantero: Yassir Zabiri
FC Barcelona vs Racing de Santander: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga
FC Barcelona vs Racing de Santander se miden a partir de las 13:30 horas el miércoles 16 de septiembre.
El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports