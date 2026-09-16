Atlético de Madrid vs Osasuna juegan en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlético de Madrid vs Osasuna: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Atlético de Madrid 4-0 Osasuna es el pronóstico en el Estadio Metropolitano, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.
Pronóstico: Atlético de Madrid 4-0 Osasuna
Atlético de Madrid vs Osasuna: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Osasuna, en la Jornada 6 de LaLiga.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Koke, Morten Hjulmand, Álex Baena y Giuliano Simeone
- Delanteros: Ademola Lookman y Jonathan David
Osasuna
- Portero: Sergio Herrera
- Defensas: Íñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Abel Bretones
- Mediocampistas: Jon Moncayola, Lucas Torró y Rubén García
- Delanteros: Romain Del Castillo, Ante Budimir y Raúl Moro
Atlético de Madrid vs Osasuna: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga
Atlético de Madrid vs Osasuna se miden a partir de las 13:00 horas el miércoles 16 de septiembre.
El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Osasuna
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY