Atlético de Madrid vs Osasuna juegan en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlético de Madrid vs Osasuna: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Atlético de Madrid 4-0 Osasuna es el pronóstico en el Estadio Metropolitano, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.

Pronóstico: Atlético de Madrid 4-0 Osasuna

Atlético de Madrid vs Osasuna: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Osasuna, en la Jornada 6 de LaLiga.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Koke, Morten Hjulmand, Álex Baena y Giuliano Simeone

Delanteros: Ademola Lookman y Jonathan David

Osasuna

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Íñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Abel Bretones

Mediocampistas: Jon Moncayola, Lucas Torró y Rubén García

Delanteros: Romain Del Castillo, Ante Budimir y Raúl Moro

Atlético de Madrid vs Osasuna: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Osasuna se miden a partir de las 13:00 horas el miércoles 16 de septiembre.

El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.