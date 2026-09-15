Atlético de Madrid vs Osasuna continúan con la Jornada 6 de LaLiga: miércoles 16 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Osasuna

Fase: Jornada 6

Torneo: LaLiga

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

Atlético de Madrid vs Osasuna: Día para ver el partido de LaLiga

El miércoles 16 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Osasuna.

Atlético de Madrid vs Osasuna: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 11:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs Osasuna.

Atlético de Madrid vs Osasuna: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Osasuna en la Jornada 6 de LaLiga.

Partido: Atlético de Madrid vs Osasuna

Fase: Jornada 6

Torneo: LaLiga

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

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