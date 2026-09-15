Atlético de Madrid vs Osasuna continúan con la Jornada 6 de LaLiga: miércoles 16 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Osasuna
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
Atlético de Madrid vs Osasuna: Día para ver el partido de LaLiga
El miércoles 16 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Osasuna.
Atlético de Madrid vs Osasuna: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 11:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs Osasuna.
Atlético de Madrid vs Osasuna: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Osasuna en la Jornada 6 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Osasuna
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
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