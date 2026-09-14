Elche vs Real Madrid abren la Jornada 6 de LaLiga: martes 15 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Elche vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Martínez Valero
  • Transmisión: SKY Sports

Elche vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El martes 15 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 6 de LaLiga con el partido Elche vs Real Madrid.

Elche vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Elche vs Real Madrid.

Elche vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Elche vs Real Madrid en la Jornada 6 de LaLiga.

  • Partido: Elche vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Martínez Valero
  • Transmisión: SKY Sports
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Real Madrid marcha firme en LaLiga (Manu Fernandez / AP)

Así marchan Elche y Real Madrid tras la Jornada 5 de LaLiga

Elche recibe al Real Madrid en la Jornada 6 de LaLiga ubicado en la penúltima posición de la competencia con 2 puntos.

El Real Madrid suma 12 puntos en el segundo lugar de LaLiga, a tres unidades del FC Barcelona