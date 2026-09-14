Elche vs Real Madrid abren la Jornada 6 de LaLiga: martes 15 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Elche vs Real Madrid
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Martínez Valero
- Transmisión: SKY Sports
Elche vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El martes 15 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 6 de LaLiga con el partido Elche vs Real Madrid.
Elche vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Elche vs Real Madrid.
Elche vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Elche vs Real Madrid en la Jornada 6 de LaLiga.
- Partido: Elche vs Real Madrid
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Martínez Valero
- Transmisión: SKY Sports
Así marchan Elche y Real Madrid tras la Jornada 5 de LaLiga
Elche recibe al Real Madrid en la Jornada 6 de LaLiga ubicado en la penúltima posición de la competencia con 2 puntos.
El Real Madrid suma 12 puntos en el segundo lugar de LaLiga, a tres unidades del FC Barcelona