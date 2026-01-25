FC Barcelona vs Copenhague se miden en la Jornada 8 de la Champions League. Consulta la hora para ver en HBO Max el partido programado para el miércoles 28 de enero.

Partido: FC Barcelona vs Copenhague

Fase: Jornada 8

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026

Horario: 12:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: HBO Max

El miércoles 28 de enero de 2026 termina la Jornada 8 de la Champions League, cuando FC Barcelona reciba al Copenhague.

La plataforma HBO Max transmitirá el partido FC Barcelona vs Copenhague, a las 12:30 horas.

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 8 de la Champions League?

El FC Barcelona venció al Slavia Praga en la Jornada 7 de la Champions League, para ubicarse en el lugar 9 con 13 puntos.

Ante Copenhague le urge ganar al FC Barcelona para clasificarse de forma directa a los octavos de final de la Champions League.

De no lograr un buen resultado, la presión para el equipo culè empezará a crecer debido a que podría bajar posiciones y tener que jugar los dieciseisavos de final.

Así llega Copenhague a su partido de la Champions League vs FC Barcelona

El Copenhague suma apenas 8 puntos en la tabla de posiciones de la Champions League, previo a su partido ante el FC Barcelona.

Sumar las tres unidades sobre el FC Barcelona sería un gran impulso para el Copenhague en la Champions League.

En la Jornada 7 del torneo, el Copenhague empató 1-1 con el Napoli en calidad de local.