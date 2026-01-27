Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City buscan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada de fase de Liga, el miércoles 28 de enero.

Estos son los partidos de Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City en la última jornada de Fase Liga:

Benfica vs Real Madrid

FC Barcelona vs Copenhague

Manchester City vs Galatasaray

¿Qué necesita Real Madrid para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?

Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City enfrentan el peligro de ser relegados a los playoffs de la Champions Leage, en la maratónica jornada 8 de la competencia.

El Real Madrid es tercer lugar con 15 puntos, pero necesita vencer al Benfica para no depender de otros resultados, pues solo supera por 3 unidades al noveno lugar.

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) (José Bretón / AP)

¿Qué necesitan FC Barcelona y Manchester City para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?

El FC Barcelona y el Manchester City, ambos con 13 puntos, están obligados a ganar como locales, ya que, tras 7 jornadas están fuera del pase directo a octavos de final de Champions League.

De empatar sus partidos, el FC Barcelona y el Manchester City dependerán de los resultados de los equipos PSG, Newcastle y Chelsea, que están por encima de ellos.

¿Qué necesita el FC Barcelona para calificar directo a la Liguilla de Champions League? (Petr David Josek / AP)

Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero de 2026 se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.

Estos son todos los partidos de la Jornada 8 de Champions League:

Athletic vs Sporting Lisboa

Liverpool vs Qarabağ

FC Barcelona vs Copenague

Mónaco vs Juventus

Ajax vs Olympiacos

PSG vs Newcastle

Borussita Dortmund vs Inter de Milán

Napoli vs Chelsea

Frankfurt vs Tottenham

Atlético Madrid vs Bodø/Glimt

Leverkusen vs Villarreal

Arsenal vs Kairat

Pafos vs Slavia Praga

Manchester City vs Galatasaray

Club Brujas vs Marsella

Benfica vs Real Madrid

Union Saint-Gilloise vs Atalanta

PSV vs Bayern Múnich

