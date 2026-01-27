Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City buscan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada de fase de Liga, el miércoles 28 de enero.

Estos son los partidos de Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City en la última jornada de Fase Liga:

  • Benfica vs Real Madrid
  • FC Barcelona vs Copenhague
  • Manchester City vs Galatasaray

¿Qué necesita Real Madrid para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?

Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City enfrentan el peligro de ser relegados a los playoffs de la Champions Leage, en la maratónica jornada 8 de la competencia.

El Real Madrid es tercer lugar con 15 puntos, pero necesita vencer al Benfica para no depender de otros resultados, pues solo supera por 3 unidades al noveno lugar.

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) (José Bretón / AP)

¿Qué necesitan FC Barcelona y Manchester City para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?

El FC Barcelona y el Manchester City, ambos con 13 puntos, están obligados a ganar como locales, ya que, tras 7 jornadas están fuera del pase directo a octavos de final de Champions League.

De empatar sus partidos, el FC Barcelona y el Manchester City dependerán de los resultados de los equipos PSG, Newcastle y Chelsea, que están por encima de ellos.

¿Qué necesita el FC Barcelona para calificar directo a la Liguilla de Champions League?
Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero de 2026 se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.

Estos son todos los partidos de la Jornada 8 de Champions League:

  • Athletic vs Sporting Lisboa
  • Liverpool vs Qarabağ
  • FC Barcelona vs Copenague
  • Mónaco vs Juventus
  • Ajax vs Olympiacos
  • PSG vs Newcastle
  • Borussita Dortmund vs Inter de Milán
  • Napoli vs Chelsea
  • Frankfurt vs Tottenham
  • Atlético Madrid vs Bodø/Glimt
  • Leverkusen vs Villarreal
  • Arsenal vs Kairat
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Manchester City vs Galatasaray
  • Club Brujas vs Marsella
  • Benfica vs Real Madrid
  • Union Saint-Gilloise vs Atalanta
  • PSV vs Bayern Múnich

¿Qué equipos tienen pase directo a octavos de Champions League tras 7 jornadas?

Previo a la Jornada 8 de la Champions League, estos son los equipos que están en la zona de pase directo a octavos de final del torneo.

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Real Madrid
  4. Liverpool
  5. Tottenham
  6. PSG
  7. Newcastle
  8. Chelsea