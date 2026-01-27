Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City buscan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada de fase de Liga, el miércoles 28 de enero.
Estos son los partidos de Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City en la última jornada de Fase Liga:
- Benfica vs Real Madrid
- FC Barcelona vs Copenhague
- Manchester City vs Galatasaray
¿Qué necesita Real Madrid para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?
Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City enfrentan el peligro de ser relegados a los playoffs de la Champions Leage, en la maratónica jornada 8 de la competencia.
El Real Madrid es tercer lugar con 15 puntos, pero necesita vencer al Benfica para no depender de otros resultados, pues solo supera por 3 unidades al noveno lugar.
¿Qué necesitan FC Barcelona y Manchester City para lograr el pase directo a octavos de la Champions League?
El FC Barcelona y el Manchester City, ambos con 13 puntos, están obligados a ganar como locales, ya que, tras 7 jornadas están fuera del pase directo a octavos de final de Champions League.
De empatar sus partidos, el FC Barcelona y el Manchester City dependerán de los resultados de los equipos PSG, Newcastle y Chelsea, que están por encima de ellos.
Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League
El miércoles 28 de enero de 2026 se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.
Estos son todos los partidos de la Jornada 8 de Champions League:
- Athletic vs Sporting Lisboa
- Liverpool vs Qarabağ
- FC Barcelona vs Copenague
- Mónaco vs Juventus
- Ajax vs Olympiacos
- PSG vs Newcastle
- Borussita Dortmund vs Inter de Milán
- Napoli vs Chelsea
- Frankfurt vs Tottenham
- Atlético Madrid vs Bodø/Glimt
- Leverkusen vs Villarreal
- Arsenal vs Kairat
- Pafos vs Slavia Praga
- Manchester City vs Galatasaray
- Club Brujas vs Marsella
- Benfica vs Real Madrid
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta
- PSV vs Bayern Múnich
¿Qué equipos tienen pase directo a octavos de Champions League tras 7 jornadas?
Previo a la Jornada 8 de la Champions League, estos son los equipos que están en la zona de pase directo a octavos de final del torneo.
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea