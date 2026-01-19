Slavia Praga vs FC Barcelona se miden en la Jornada 7 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Slavia Praga vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de Champions League

Debido a la presión por la derrota sufrida en LaLiga, el FC Barcelona llega como favorito para sumar 3 puntos en la cancha del Slavia Praga, como parte de la Jornada 7 de Champions League.

El pronóstico es victoria 2-0 a favor del FC Barcelona sobre Slavia Praga.

Pronóstico: Slavia Praga 0-2 FC Barcelona

Slavia Praga vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs FC Barcelona, en la Jornada 7 de la Champions League.

Slavia Praga

Portero: Jindřich Staněk

Defensas: David Moses, Štěpán Chaloupek, Igoh Ogbu y David Zima

Mediocampistas: Lukas Provod, Michal Sadilek, David Doudera y Mojmir Chytil

Delanteros: Youssoupha Sanyang y Tomas Chorý

FC Barcelona:

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia y Alejandro Baldé

Mediocampistas: Pedri, Fermín López, Frenkie de Jong y Roony Bardghji

Delanteros: Robert Lewandowski y Marcus Rashford

Slavia Praga vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Champions League

El miércoles 21 de enero de 2026 termina la Jornada 7 de la Champions League, cuando FC Barcelona visite al Slavia Praga, a las 14 horas.

La plataforma FOX One transmitirá el partido Slavia Praga vs FC Barcelona.

Partido: Slavia Praga vs FC Barcelona

Fase: Jornada 7

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Eden Arena Transmisión: FOX One

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 7 de la Champions League?

El FC Barcelona venció al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League, para ubicarse en el lugar 15 con 10 puntos.

Ante Slavia Praga le urge ganar al FC Barcelona, que llega al partido después de perder en LaLiga con la Real Sociedad.

De no lograr un buen resultado, la presión para el equipo culé empezará a crecer, teniendo al Real Madrid al acecho.



