FC Barcelona vs Copenhague se miden en la Jornada 8 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el sábado 24 de enero.
- Partido: FC Barcelona vs Copenhague
- Fase: Jornada 8
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026
- Horario: 12:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: HBO Max
FC Barcelona vs Copenhague: Pronóstico del partido de Jornada 8 de la Champions League
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Copenhague es triunfo del equipo culé, lo que mantendrá a los blaugranas con la oportunidad de clasificar de forma directa en la Champions League.
- Pronóstico: FC Barcelona 5-1 Copenhague
FC Barcelona vs Copenhague: Posibles alineaciones del partido de Jornada 8 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Copenhague, que se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Baldé, Martín, Eric García, Koundé
- Mediocampistas: Pedri, de Jong y Fermín
- Delanteros: Raphinha, Bardghji y Lewandowski
Copenhague
- Portero: Kotarski
- Defensas: López, Suzuki, Pereira y Meling
- Mediocampistas: Achouri, Madsen, Delaney y Elyounoussi
- Delanteros: Daðason y Cornelius
FC Barcelona vs Copenhague: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Champions League
El miércoles 28 de enero de 2026 termina la Jornada 8 de la Champions League, cuando FC Barcelona reciba al Copenhague.
La plataforma HBO Max transmitirá el partido FC Barcelona vs Copenhague, a las 12:30 horas.
¿Cómo llegan FC Barcelona y Copenhague a la Jornada 8 de la Champions League?
El FC Barcelona venció al Slavia Praga en la Jornada 7 de la Champions League, para ubicarse en el lugar 9 con 13 puntos.
Ante Copenhague le urge ganar al FC Barcelona para clasificarse de forma directa a los octavos de final de la Champions League.
El Copenhague suma apenas 8 puntos en la tabla de posiciones de la Champions League, previo a su partido ante el FC Barcelona.
Sumar las tres unidades sobre el FC Barcelona sería un gran impulso para el Copenhague en la Champions League.