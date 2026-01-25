FC Barcelona vs Copenhague se miden en la Jornada 8 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el sábado 24 de enero.

Partido: FC Barcelona vs Copenhague

Fase: Jornada 8

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026

Horario: 12:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Estadio Spotify Camp Nou Transmisión: HBO Max

FC Barcelona vs Copenhague: Pronóstico del partido de Jornada 8 de la Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Copenhague es triunfo del equipo culé, lo que mantendrá a los blaugranas con la oportunidad de clasificar de forma directa en la Champions League.

Pronóstico: FC Barcelona 5-1 Copenhague

FC Barcelona vs Copenhague: Posibles alineaciones del partido de Jornada 8 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Copenhague, que se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Baldé, Martín, Eric García, Koundé

Mediocampistas: Pedri, de Jong y Fermín

Delanteros: Raphinha, Bardghji y Lewandowski

Copenhague

Portero: Kotarski

Defensas: López, Suzuki, Pereira y Meling

Mediocampistas: Achouri, Madsen, Delaney y Elyounoussi

Delanteros: Daðason y Cornelius

FC Barcelona vs Copenhague: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero de 2026 termina la Jornada 8 de la Champions League, cuando FC Barcelona reciba al Copenhague.

La plataforma HBO Max transmitirá el partido FC Barcelona vs Copenhague, a las 12:30 horas.

¿Cómo llegan FC Barcelona y Copenhague a la Jornada 8 de la Champions League?

El FC Barcelona venció al Slavia Praga en la Jornada 7 de la Champions League, para ubicarse en el lugar 9 con 13 puntos.

Ante Copenhague le urge ganar al FC Barcelona para clasificarse de forma directa a los octavos de final de la Champions League.

El Copenhague suma apenas 8 puntos en la tabla de posiciones de la Champions League, previo a su partido ante el FC Barcelona.

Sumar las tres unidades sobre el FC Barcelona sería un gran impulso para el Copenhague en la Champions League.