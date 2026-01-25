Manchester City vs Galatasaray se miden en la Jornada 8 de la Champions League. Consulta la hora para ver en HBO Max el partido programado el miércoles 28 de enero.

El miércoles 28 de enero de 2026 termina la Jornada 8 de la Champions League, cuando Manchester City reciba al Galatasaray.

La plataforma HBO Max transmitirá el partido Manchester City vs Galatasaray, a las 13:50 horas.

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 8 de la Champions League?

El Manchester City perdió contra el Bodo/Glimt en la Jornada 7 de la Champions League, por lo que se ubicó en la posición 11 con 13 puntos.

Ante Galatasaray le urge ganar al Manchester City, si es que quiere evitar los dieciseisavos de final y clasificar directo a octavos en la Champions League.

De no lograr un buen resultado, la presión para los citizens empezará a crecer, teniendo en cuenta que hasta podrían peligrar su clasificación a la siguiente ronda.

Así llega Galatasaray a su partido de la Champions League vs Manchester City

El Galatasaray suma apenas 10 puntos en la tabla de posiciones de la Champions League, previo a su partido como local ante el Manchester City.

Sumar las tres unidades de visitante sobre el Manchester City sería un gran impulso para el Galatasaray en la Champions League.

En la Jornada 7 del torneo, el Galatasaray empató 1-1 con el Atlético de Madrid en calidad de local.