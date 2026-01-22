La última jornada de Fase Liga en la Champions League tendrá mucho en juego, pues solo dos equipos se han clasificado de manera directa en octavos de final.
Equipos como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City se juegan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada del torneo.
Champions League: Equipos clasificados previo a la última Jornada de Fase Liga
Arsenal es líder de la Champions League, y aseguró su lugar en los octavos de final del torneo, junto al Bayern Múnich, el otro equipo que evitó los playoffs.
Equipos clasificados a octavos de final de Champions League:
- Arsenal
- Bayern Múnich
Liverpool, Newcastle y Chelsea se colocaron en las ocho primeras posiciones de clasificación automática, pero tendrán que ratificarlo en la última jornada.
Tottenham está en el quinto lugar, con el Manchester City como el único equipo inglés que jugaría en este momento los playoffs de Champions League.
Champions League: Equipos eliminados previo a la última Jornada de Fase Liga
Cuatro son los equipos eliminados previo a jugarse la Jornada 8, última en la Fase Liga de la Champions League.
Equipos eliminados:
- Frankfurt
- Slavia Praga
- Villarreal
- Kairat
Mucho en juego en la última jornada de Fase Liga en Champions League
FC Barcelona está en el noveno lugar de la Champions League, y corre el riesgo de tener que pasar por el repechaje para avanzar.
Además, apenas tres puntos separan al Real Madrid (tercer lugar) de Juventus (lugar quince) por lo que se esperan muchos cambios en la tabla general tras la Jornada 8.
Los ocho primeros equipos se clasifican directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del 9 al 24 jugarán playoffs.
Estos 22 equipos que jugaría playoffs tras 7 jornadas:
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- FC Barcelona
- Sporting Lisboa
- Manchester City
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Inter de Milán
- Juventus
- Borussia Dortmund
- Galatasaray
- Qarabağ
- Marsella
- Leverkusen
- Mónaco
- PSV
- Athletic
- Olympiacos
Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League
El miércoles 28 de enero se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.
Cabe señalar que, dos puntos separan al último de los lugares de repesca y al Ajax, que está en el puesto 32.
- Athletic vs Sporting Lisboa
- Liverpool vs Qarabağ
- FC Barcelona vs Copenague
- Mónaco vs Juventus
- Ajax vs Olympiacos
- PSG vs Newcastle
- Borussita Dortmund vs Inter de Milán
- Napoli vs Chelsea
- Frankfurt vs Tottenham
- Atlético Madrid vs Bodø/Glimt
- Leverkusen vs Villarreal
- Arsenal vs Kairat
- Pafos vs Slavia Praga
- Manchester City vs Galatasaray
- Club Brujas vs Marsella
- Benfica vs Real Madrid
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta
- PSV vs Bayern Múnich