La última jornada de Fase Liga en la Champions League tendrá mucho en juego, pues solo dos equipos se han clasificado de manera directa en octavos de final.

Equipos como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City se juegan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada del torneo.

Champions League: Equipos clasificados previo a la última Jornada de Fase Liga

Arsenal es líder de la Champions League, y aseguró su lugar en los octavos de final del torneo, junto al Bayern Múnich, el otro equipo que evitó los playoffs.

Equipos clasificados a octavos de final de Champions League:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool, Newcastle y Chelsea se colocaron en las ocho primeras posiciones de clasificación automática, pero tendrán que ratificarlo en la última jornada.

Tottenham está en el quinto lugar, con el Manchester City como el único equipo inglés que jugaría en este momento los playoffs de Champions League.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Champions League: Equipos eliminados previo a la última Jornada de Fase Liga

Cuatro son los equipos eliminados previo a jugarse la Jornada 8, última en la Fase Liga de la Champions League.

Equipos eliminados:

Frankfurt

Slavia Praga

Villarreal

Kairat

Mucho en juego en la última jornada de Fase Liga en Champions League

FC Barcelona está en el noveno lugar de la Champions League, y corre el riesgo de tener que pasar por el repechaje para avanzar.

Además, apenas tres puntos separan al Real Madrid (tercer lugar) de Juventus (lugar quince) por lo que se esperan muchos cambios en la tabla general tras la Jornada 8.

Los ocho primeros equipos se clasifican directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del 9 al 24 jugarán playoffs.

Estos 22 equipos que jugaría playoffs tras 7 jornadas:

Real Madrid Liverpool Tottenham PSG Newcastle Chelsea FC Barcelona Sporting Lisboa Manchester City Atlético Madrid Atalanta Inter de Milán Juventus Borussia Dortmund Galatasaray Qarabağ Marsella Leverkusen Mónaco PSV Athletic Olympiacos

Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.

Cabe señalar que, dos puntos separan al último de los lugares de repesca y al Ajax, que está en el puesto 32.