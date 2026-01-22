La última jornada de Fase Liga en la Champions League tendrá mucho en juego, pues solo dos equipos se han clasificado de manera directa en octavos de final.

Equipos como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City se juegan el pase directo a octavos de final de Champions League, en la última jornada del torneo.

Champions League: Equipos clasificados previo a la última Jornada de Fase Liga

Arsenal es líder de la Champions League, y aseguró su lugar en los octavos de final del torneo, junto al Bayern Múnich, el otro equipo que evitó los playoffs.

Equipos clasificados a octavos de final de Champions League:

  • Arsenal
  • Bayern Múnich

Liverpool, Newcastle y Chelsea se colocaron en las ocho primeras posiciones de clasificación automática, pero tendrán que ratificarlo en la última jornada.

Tottenham está en el quinto lugar, con el Manchester City como el único equipo inglés que jugaría en este momento los playoffs de Champions League.

Champions League: Equipos eliminados previo a la última Jornada de Fase Liga

Cuatro son los equipos eliminados previo a jugarse la Jornada 8, última en la Fase Liga de la Champions League.

Equipos eliminados:

  • Frankfurt
  • Slavia Praga
  • Villarreal
  • Kairat

Mucho en juego en la última jornada de Fase Liga en Champions League

FC Barcelona está en el noveno lugar de la Champions League, y corre el riesgo de tener que pasar por el repechaje para avanzar.

Además, apenas tres puntos separan al Real Madrid (tercer lugar) de Juventus (lugar quince) por lo que se esperan muchos cambios en la tabla general tras la Jornada 8.

Los ocho primeros equipos se clasifican directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del 9 al 24 jugarán playoffs.

Estos 22 equipos que jugaría playoffs tras 7 jornadas:

  1. Real Madrid
  2. Liverpool
  3. Tottenham
  4. PSG
  5. Newcastle
  6. Chelsea
  7. FC Barcelona
  8. Sporting Lisboa
  9. Manchester City
  10. Atlético Madrid
  11. Atalanta
  12. Inter de Milán
  13. Juventus
  14. Borussia Dortmund
  15. Galatasaray
  16. Qarabağ
  17. Marsella
  18. Leverkusen
  19. Mónaco
  20. PSV
  21. Athletic
  22. Olympiacos

Así se jugará la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero se jugarán todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League.

Cabe señalar que, dos puntos separan al último de los lugares de repesca y al Ajax, que está en el puesto 32.

  • Athletic vs Sporting Lisboa
  • Liverpool vs Qarabağ
  • FC Barcelona vs Copenague
  • Mónaco vs Juventus
  • Ajax vs Olympiacos
  • PSG vs Newcastle
  • Borussita Dortmund vs Inter de Milán
  • Napoli vs Chelsea
  • Frankfurt vs Tottenham
  • Atlético Madrid vs Bodø/Glimt
  • Leverkusen vs Villarreal
  • Arsenal vs Kairat
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Manchester City vs Galatasaray
  • Club Brujas vs Marsella
  • Benfica vs Real Madrid
  • Union Saint-Gilloise vs Atalanta
  • PSV vs Bayern Múnich