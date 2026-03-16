Con los equipos de la Premier League al borde de la eliminación en la Champions League 2026, se juegan los partidos de vuelta de octavos de final. Te compartimos los escenarios rumbo a la siguiente ronda.

Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League 2026:

Galatasaray 1- Liverpool

Newcastle 1-1 FC Barcelona

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

PSG 5-2 Chelsea

Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisboa

Real Madrid 3-0 Manchester City

Manchester City vs Real Madrid jugarán la vuelta de la Champions League 2026 (Jose Breton / AP)

La Premier League se juega el prestigio en la Champions League 2026

Los seis equipos de la Premier League que juegan la edición 2026 de la Champions League, no pudieron ganar sus respectivos partidos de ida en el torneo, por lo que van por el pase en la vuelta.

Salvo el Arsenal, líder de la Premier League, el resto de los equipos tienen una misión complicada para avanzar a cuartos de final.

Arsenal recibe a Bayer Leverkusen con la eliminatoria 1-1 y le basta ganar en su cancha para avanzar a cuartos de final de la Champions League 2026.

Chelsea la tienen aún más difícil, pues cayó 2-5 con el PSG y el reto suena a hazaña.

Mismo reto afronta en casa el Tottenham, obligado a remontar el 2-5 que le asestó el Atlético de Madrid.

Liverpool apelará a su historia en el mítico Anfield para remontar el 0-1 ante Galatasaray.

Liverpool busca el pase a cuartos de final de la Champions League 2026 (Alastair Grant / AP)

Real Madrid y FC Barcelona con un pie en cuartos de final de la Champions League 2026

El Manchester City buscará remontar el 0-3 ante Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la Champions League 2026.

Manchester City necesita ganar al menos por la misma diferencia de goles para forzar los tiempos extras.

Newcastle necesita ganar al FC Barcelona para romper el 1-1 global en la serie de octavos de final.

El Newcastle es el único equipo inglés que jugará de visita en la vuelta de la Champions League 2026

FC Barcelona vs Newcastle juegan la vuelta de octavos de la Champions League. (Joan Monfort / AP)

Las otras series de octavos de final de la Champions League 2026

En las otras dos series de octavos de final de la Champions League 2026, en las que no están involucrados equipos de la Premier Legue, el Bodo Glimt visitará Lisboa para enfrentar a Sporting con una ventaja 3-0.

Perder hasta por dos goles le basta al Bodo Glimt para avanzara a cuartos de final de la Champions League 2026.

El Bayern Múnich llega con un 6-1 a favor para recibir al Atalanta el miércoles.