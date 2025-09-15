América perdió el Clásico Nacional ante Chivas en un encuentro en el que hubo goles, polémica y hasta conatos de bronca entre los jugadores, pero algo que sorprendió a los aficionados fue que no estuvo presente Alexis Gutiérrez.

Las críticas hacia el América englobaron distintos panoramas, incluyendo temas individuales de ciertos jugadores, como fue el caso de Alexis Gutiérrez, quien no fue convocado para el Clásico Nacional ante Chivas y ya se reveló la razón.

La polémica y el debate por la ausencia de Alexis Gutiérrez encendió las redes sociales debido al pasado cruzazulino del jugador, quien no ha disputado tantos minutos con el América en el Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Fracasa el millonario fichaje del América? Revelan la razón por la que Alexis Gutiérrez no estuvo en el Clásico

Ante la polémica por la no convocatoria de Alexis Gutiérrez con América, el reportero de TUDN, Julio Ibáñez fue el encargado de revelar la razón por la que el futbolista azulcrema no estuvo presente en el Clásico Nacional.

A través de sus redes sociales, Julio Ibáñez dijo que la ausencia de Alexis Gutiérrez con América no fue por una decisión técnica de Andrés Jardine, sino que presentó una molestia previo al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

“Algunos me preguntan por qué no estuvo Alexis Gutiérrez en el Clásico. Como les dije en la transmisión, tuvo algunas molestias en la rodilla y decidieron cuidarlo”, aclaró en sus redes sociales el reportero de TUDN sobre Alexis Gutiérrez.

Algunos me preguntan porque no estuvo Alexis Gutiérrez en el clásico. Como les dije en la transmisión tuvo algunas molestias en la rodilla y decidieron cuidarlo, hoy trabajo de forma regular junto a todo el equipo y evaluarán si vs Monterrey regresa a la convocatoria. — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) September 15, 2025

¿Cuándo volverá a las canchas Alexis Gutiérrez con América?

El “Profe” Ibáñez señaló que Alexis Gutiérrez podría volver a las canchas próximamente con América.

“Hoy trabajó de forma regular junto a todo el equipo y evaluarán si contra Monterrey regresa a la convocatoria”, detalló el periodista sobre el futbolista del América.