Chivas venció al América en el Clásico Nacional por un marcador de 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, hubo un gol azulcrema, el cuál afirman que no debió contar.

El partido entre América y Chivas ofreció de todo, desde emociones, goles, polémicas y hasta conatos de bronca entre los futbolistas de ambas escuadras que terminaron únicamente en advertencias arbitrales y tarjetas amarillas.

América inició con todo el juego metiendo a Allan Saint-Maximin en el 11 inicial, pero Chivas pudo apagarlo poco a poco para evitar una anotación tempranera pese al dominio del conjunto de Coapa.

¿Arbitraje benefició al América en el Clásico? Afirman que el gol azulcrema no debió contar

Para la segunda mitad del juego, se encendieron las alarmas para el América debido a que Álvaro Fidalgo ya no pudo continuar y salió del campo por un golpe en la rodilla que lo dejó lesionado.

Al minuto 63 del partido, Erick Gutiérrez de Chivas mandó un centro al área desde la banda izquierda donde apareció el Piojo Alvarado frente al arco para mandar el balón al fondo de las redes del América.

El Rebaño Sagrado robó el balón en mediocampo al minuto 88. La “Hormiga” González se enfiló solo desde los linderos del área para vencer al portero azulcrema y así poner el 2-0 que silenció el Estadio Azulcrema.

En el tiempo agregado, se generó la polémica del juego cuando el árbitro pitó falta y tiro libre a favor del América, mismo que terminó anotando Alejandro Zendejas, pero en redes sociales afirman que el jugador de Chivas jamás tocó al de las Águilas, por lo que no se debió marcar y mucho menos debió contar la anotación.

El gol del América no era falta 🤣 pic.twitter.com/PB8g5tOcps — El Vitor 🫡 (@vidaceo1984) September 14, 2025

¿Cómo queda América y Chivas en la tabla general del Apertura 2025?

Pese a la derrota del América, las Águilas quedaron en la tercera posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX con 17 unidades.

En tanto, Chivas subió al séptimo lugar con 7 puntos, manteniendo sus aspiraciones por entrar a los primeros puestos del torneo mexicano.