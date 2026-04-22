México vs Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, y este miércoles 22 de abril estamos justo a 50 días del inicio del torneo.

Cuando faltan 50 días para el arranque del Mundial 2026, el futbol en todo el orbe entra en una fase de tensión competitiva y mediática.

Muchos detalles para las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 están por definirse, los cuales podrían marcar su rumbo en el torneo de la FIFA.

Panorama general a 50 días del inicio del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y eso ya lo hace distinto a cualquier otro de la historia.

Con el torneo distribuido en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá, la efervescencia por el futbol no será exclusiva, aunque los momentos climáticos están destinados para el país de las Barras y las Estrellas.

48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 (ESPECIAL)

A 50 días se preparan las listas definitivas de las selecciones que jugarán el Mundial 2026

Serán 26 los futbolistas elegidos por cada uno de los 48 seleccionadores, para representar a su país en el Mundial 2026, a partir del 11 de junio.

El 11 de mayo de 2026, los 48 cuerpos técnicos pueden presentar la lista preliminar, que tendrá un máximo de 55 jugadores.

El 30 de mayo, a menos de dos semanas del Mundial 2026, será la fecha límite para anunciar las convocatorias finales.

Marcel Ruiz está en riesgo de no jugar el Mundial por una lesión

A cuidarse de las lesiones rumbo al Mundial 2026

El estrés y la exigencia suelen acabar con muchos sueños mundialistas cuando la cuenta regresiva está en 50 días para el inicio del torneo.

México, por ejemplo, ha tenido problemas de lesiones, y a 50 días de su debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, Javier Aguirre enfrenta el reto de armar su mejor combinado.

Las selecciones quieren a todos sus jugadores disponibles y pondrán atención especial en todos los detalles, aunque no todo lo podrán controlar.

Claves a considerar cuando faltan 50 días para el inicio del Mundial 2026: