México vs Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, y este miércoles 22 de abril estamos justo a 50 días del inicio del torneo.
Cuando faltan 50 días para el arranque del Mundial 2026, el futbol en todo el orbe entra en una fase de tensión competitiva y mediática.
Muchos detalles para las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 están por definirse, los cuales podrían marcar su rumbo en el torneo de la FIFA.
Panorama general a 50 días del inicio del Mundial 2026
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y eso ya lo hace distinto a cualquier otro de la historia.
Con el torneo distribuido en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá, la efervescencia por el futbol no será exclusiva, aunque los momentos climáticos están destinados para el país de las Barras y las Estrellas.
A 50 días se preparan las listas definitivas de las selecciones que jugarán el Mundial 2026
Serán 26 los futbolistas elegidos por cada uno de los 48 seleccionadores, para representar a su país en el Mundial 2026, a partir del 11 de junio.
- El 11 de mayo de 2026, los 48 cuerpos técnicos pueden presentar la lista preliminar, que tendrá un máximo de 55 jugadores.
- El 30 de mayo, a menos de dos semanas del Mundial 2026, será la fecha límite para anunciar las convocatorias finales.
A cuidarse de las lesiones rumbo al Mundial 2026
El estrés y la exigencia suelen acabar con muchos sueños mundialistas cuando la cuenta regresiva está en 50 días para el inicio del torneo.
México, por ejemplo, ha tenido problemas de lesiones, y a 50 días de su debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, Javier Aguirre enfrenta el reto de armar su mejor combinado.
Las selecciones quieren a todos sus jugadores disponibles y pondrán atención especial en todos los detalles, aunque no todo lo podrán controlar.
Claves a considerar cuando faltan 50 días para el inicio del Mundial 2026:
- Cargas físicas altas por el cierre de temporada
- Decisiones médicas que influyen en convocatorias
- Jugadores terminan temporadas con clubes
- Riesgo de fatiga o lesiones
- Equipos grandes aportan muchos seleccionados y aumenta la presión sobre sus futbolistas