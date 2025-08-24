El ahora nuevo DT del Sevilla, Matías Almeyda, quiere hacerse un nombre en España dejando buenas actuaciones con el equipo de LaLiga y trayendo a grandes figuras como la que recientemente se reveló que sería un futbolista de la Selección Mexicana.

Matías Almeyda difícilmente será olvidado en México y no solo por los aficionados de las Chivas, club donde quedó campeón, pues el “Pelado” fue uno de los estrategas extranjeros que más confiaba en el futbolista mexicano, por ello, en su nueva etapa con el Sevilla quiere llevarse a un jugador de la Selección Mexicana a sus filas.

De acuerdo con Marca, el técnico argentino está interesado en hacerse de los servicios de Julián Araujo debido a que el ex DT de Chivas cree que el lateral mexicano puede ser esa pieza clave por la banda derecha.

Además, el jugador del Bournemouth lo vería con buenos ojos debido a que actualmente no pasa por un buen momento en Inglaterra, lo que sería una excelente noticia para recuperar su nivel de cara al Mundial 2026.

Matías Almeyda quiere llevarse al Sevilla a Julián Araujo

Matías Almeyda sabe de lo que es capaz Julián Araujo dentro del campo de juego, por lo que al llevarse al futbolista de la Selección Mexicana sabe que puede sacarle todas su cualidades y convertirlo en una parte importante de la plantilla.

Y es que ante la competencia que le llegó a Julián Araujo en el Bournemouth, el mexicano ha tenido menos participación en el conjunto de la Premier League, por tal motivo no vería mal su salida debido a que el “Pelado” le daría más minutos en el conjunto del Sevilla.

Sin embargo, el Bournemouth no dejaría ir tan fácil a su lateral, tomando en cuenta que en su momento pagaron una gran cantidad por el futbolista mexicano, por lo que si el Sevilla quiere llevárselo tendría que hacer una oferta cercana a los 10 millones de euros debido a que ese es su precio según Transfermarkt.

🚨¡ALMEYDA LO QUIERE! 🇪🇸



👉 Según MARCA Julian Araujo podria regresar a La Liga, el Sevilla de Matías Almeyda lo tiene en la mira como refuerzo.



📌 Araujo fue fichado por 10M€ desde el Barcelona y aún busca consolidarse en Inglaterra, pero la falta de minutos y la competencia… pic.twitter.com/eHss2IawhN — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 24, 2025

Julián Araujo no ha tenido minutos con el Bournemouth

Julián Araujo sigue sin poder debutar con el Bournemouth en la presente temporada de la Premier League, pues por segunda jornada consecutiva, el lateral derecho se quedó en la banca observando la victoria de su equipo por la mínima diferencia ante los Wolves.

A pesar de haber sido parte de la convocatoria en ambos partidos, el estratega del Bournemouth no le ha dado oportunidades dentro del campo, lo que podría ser un detonante para que el mexicano decida irse al Sevilla con Matías Almeyda.