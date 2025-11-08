México sigue su camino de preparación para el Mundial 2026, y en la Fecha FIFA de noviembre tendrá dos rivales sudamericanos; te decimos las fechas y rivales de los juegos del Tricolor.
El tiempo se acorta para llegar al Mundial 2026, y varios de los seleccionados convocados por Javier Aguirre para representar a México en la Fecha FIFA de noviembre, se jugarán su futuro en el Tricolor.
¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA de noviembre?
México jugará dos partidos en la Fecha FIFA del mes de noviembre, siendo la primera cita el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón.
Tres días después, el martes 18 de noviembre, México cerrará la Fecha FIFA en el Alamadome de San Antonio, Texas.
¿Contra quién juega México en la Fecha FIFA de noviembre
El primer rival de México en la Fecha FIFA de noviembre será Uruguay, el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.
México vs Uruguay
- Fecha: Sábado 15 de noviemvbre
- Sede: Estadio Corona
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
El martes 18 de noviembre, Paraguay será el segundo rival sudamericano de México, con la cancha del Alamodome como sede.
México vs Paraguay
- Fecha: Martes 18 de noviemvbre
- Sede: Alamodome
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?
Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.
Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:
Porteros
- Luis Malagón | América
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos
Defensas
- Kevin Álvarez | América
- Israel Reyes | América
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Edson Álvarez | Fenerbahçe
- Johan Vásquez | Genoa
- Jesús Orozco | Cruz Azul
- Jesús Gallardo | Toluca
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
Medios
- Fidel Ambriz | Monterrey
- Erik Lira | Cruz Azul
- Gilberto Mora | Tijuana
- Erik Sánchez | América
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Obed Vargas | Seattle Sounders
- Marcel Ruiz | Toluca
Delanteros
- Alexis Gutiérrez | América
- Roberto Alvarado | Chivas
- Diego Lainez | Tigres
- Jorge Ruvalcaba | Pumas
- Hirving Lozano | San Diego FC
- Raúl Jiménez | Fulham
- Germán Berterame | Monterrey
- Armando González | Chivas