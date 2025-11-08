México sigue su camino de preparación para el Mundial 2026, y en la Fecha FIFA de noviembre tendrá dos rivales sudamericanos; te decimos las fechas y rivales de los juegos del Tricolor.

El tiempo se acorta para llegar al Mundial 2026, y varios de los seleccionados convocados por Javier Aguirre para representar a México en la Fecha FIFA de noviembre, se jugarán su futuro en el Tricolor.

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA de noviembre?

México jugará dos partidos en la Fecha FIFA del mes de noviembre, siendo la primera cita el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón.

Tres días después, el martes 18 de noviembre, México cerrará la Fecha FIFA en el Alamadome de San Antonio, Texas.

¿Contra quién juega México en la Fecha FIFA de noviembre

El primer rival de México en la Fecha FIFA de noviembre será Uruguay, el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

México vs Uruguay

Fecha: Sábado 15 de noviemvbre

Sede: Estadio Corona

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

El martes 18 de noviembre, Paraguay será el segundo rival sudamericano de México, con la cancha del Alamodome como sede.

México vs Paraguay

Fecha: Martes 18 de noviemvbre

Sede: Alamodome

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?

Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.

Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:

Porteros

Luis Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Defensas

Kevin Álvarez | América

Israel Reyes | América

César Montes | Lokomotiv Moscú

Edson Álvarez | Fenerbahçe

Johan Vásquez | Genoa

Jesús Orozco | Cruz Azul

Jesús Gallardo | Toluca

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Medios

Fidel Ambriz | Monterrey

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Erik Sánchez | América

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Obed Vargas | Seattle Sounders

Marcel Ruiz | Toluca

Delanteros