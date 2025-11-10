México continúa su camino rumbo al Mundial 2026 con el partido de preparación ante Uruguay; te decimos la hora y canal para ver el juego de la Fecha FIFA.
México enfrentará a Uruguay en su primer partido de preparación en la Fecha FIFA del mes de noviembre, que completará ante Paraguay en su segundo duelo.
México vs Uruguay: Día para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA
México se medirá ante Uruguay en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre, en duelo que se jugará en el Estadio Corona de Torreón.
Uruguay, selección ya clasificada al Mundial 2026, será un buen sinodal con la dirección técnica de Marcelo Bielsa que exigirá a tope al Tricolor en la Fecha FIFA.
México vs Uruguay: Hora para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA
A las 19 horas, México vs Uruguay chocan en el Estadio Corona, en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre.
México vs Uruguay: Canal para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA
La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN transmitirán el partido México vs Uruguay, como parte de la Fecha FIFA.
- Partido: México vs Uruguay
- Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA
- Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN
¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?
Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.
Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:
Porteros
- Luis Malagón | América
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos
Defensas
- Kevin Álvarez | América
- Israel Reyes | América
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Edson Álvarez | Fenerbahçe
- Johan Vásquez | Genoa
- Jesús Orozco | Cruz Azul
- Jesús Gallardo | Toluca
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
Medios
- Fidel Ambriz | Monterrey
- Erik Lira | Cruz Azul
- Gilberto Mora | Tijuana
- Erik Sánchez | América
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Obed Vargas | Seattle Sounders
- Marcel Ruiz | Toluca
Delanteros
- Alexis Gutiérrez | América
- Roberto Alvarado | Chivas
- Diego Lainez | Tigres
- Jorge Ruvalcaba | Pumas
- Hirving Lozano | San Diego FC
- Raúl Jiménez | Fulham
- Germán Berterame | Monterrey
- Armando González | Chivas