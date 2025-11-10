México continúa su camino rumbo al Mundial 2026 con el partido de preparación ante Uruguay; te decimos la hora y canal para ver el juego de la Fecha FIFA.

México enfrentará a Uruguay en su primer partido de preparación en la Fecha FIFA del mes de noviembre, que completará ante Paraguay en su segundo duelo.

México vs Uruguay: Día para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA

México se medirá ante Uruguay en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre, en duelo que se jugará en el Estadio Corona de Torreón.

Uruguay, selección ya clasificada al Mundial 2026, será un buen sinodal con la dirección técnica de Marcelo Bielsa que exigirá a tope al Tricolor en la Fecha FIFA.

México vs Uruguay: Hora para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA

A las 19 horas, México vs Uruguay chocan en el Estadio Corona, en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre.

México vs Uruguay: Canal para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA

La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN transmitirán el partido México vs Uruguay, como parte de la Fecha FIFA.

Partido: México vs Uruguay

Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN

¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?

Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.

Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:

Porteros

Luis Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Defensas

Kevin Álvarez | América

Israel Reyes | América

César Montes | Lokomotiv Moscú

Edson Álvarez | Fenerbahçe

Johan Vásquez | Genoa

Jesús Orozco | Cruz Azul

Jesús Gallardo | Toluca

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Medios

Fidel Ambriz | Monterrey

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Erik Sánchez | América

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Obed Vargas | Seattle Sounders

Marcel Ruiz | Toluca

Delanteros

Alexis Gutiérrez | América

Roberto Alvarado | Chivas

Diego Lainez | Tigres

Jorge Ruvalcaba | Pumas

Hirving Lozano | San Diego FC

Raúl Jiménez | Fulham

Germán Berterame | Monterrey

Armando González | Chivas







