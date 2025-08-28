A poco del cierre del mercado de pases a nivel internacional, Guillermo Ochoa sigue sin equipo tras haber salido del AVS de Portugal. Esto podría comprometerla posibilidad de una convocatoria al Mundial 2026 por su falta de actividad; sin embargo, un equipo de España podría rescatarlo con un retorno al futbol de Europa.

Y es que según la información del periodista César Merlo, Guillermo Ochoa ha despertado interés en España, puntualmente en Burgos de la Segunda División, pero todavía no se puede dar por hecho que el guardameta vaya a firmar con ellos independientemente de que falten unos meses para el Mundial 2026.

“El club que más cerca está de contratar a Memo Ochoa es el Burgos de España. El dueño es un empresario argentino y hace cosa de dos semanas negocian las partes. En las últimas horas le ha lanzado el Burgos una oferta y la cosa, como quien dice, ya está en la cancha de Memo”, dijo el periodista respecto al tema.

Burgos es optimista con el fichaje de Memo Ochoa

En el mismo reporte, se afirmó que si bien, no. Hay una respuesta todavía de Memo Ochoa a Burgos, desde el club español son optimistas y consideran que tienen altas posibilidades de incorporar a su plantilla al portero para esta temporada en la que han arrancado con un triunfo y un empate.

Cabe mencionar que el tiempo apremia tanto para Memo Ochoa como para Burgos en cuanto al fichaje respecta toda vez que el cierre del mercado internacional es el próximo 1 de septiembre, así que les quedan solamente unos días para llegar a un acuerdo.

En ese tenor, Ochoa es el que requiere prontitud a sabiendas de que no tener equipo le impediría entrar en actividad y tener ritmo para poder pelear por un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 que comenzará en junio del año próximo.

Memo Ochoa tendría una segunda etapa en el futbol de España

En caso de que Memo Ochoa acepte la propuesta de Burgos, sería su segunda experiencia en el futbol de España toda vez que estuvo ahí estuvo tres años entre las etapas con Málaga y Granada, esto entre el 2014 y el 2017, antes de emigrar a Bélgica.

Es importante resaltar que esta sería la primera vez que Memo Ochoa jugaría en Segunda División, toda vez que siempre ha estado en el máximo circuito de cada liga en la que partición, incluida la de España con los equipos ya mencionados.

De tal forma, una nueva vela se ha encendido para un Memo Ochoa necesitado de una nueva oportunidad, una de las últimas en su carrera y que le permita aspirar a un sexto Mundial que lo convierta en una leyenda viviente del futbol mexicano.