Ya pasaron 4 años del día más triste en la historia del FC Barcelona. Un 5 de agosto del 2021 el club anunciaba la salida del mejor jugador de su historia, Lionel Messi.

Una noticia que caía como balde de agua fría a todos los aficionados del FC Barcelona, e incluso de los mismos jugadores. Nadie lo esperaba, ahora, a esta distancia de tiempo, te decimos el porqué Lionel Messi ya no pudo continuar en el equipo de sus amores.

Antes tenemos que ver un poco de contexto. Después de la salida de Neymar, que dejó en el club más de 220 millones de euros, la directiva comenzó a despilfarrar el dinero que llegó y hasta el que no tenían.

De la mano de Bartomeu, expresidente del club (2014 y 2020), compraron muchos jugadores a un precio exhorbitante, mismos que no rendían a como se esperaba. Además, renovaron a futbolistas con salarios exageradamente altos.

Lo anterior y otras cosas, hicieron que poco a poco se hundieran en una deuda que se les fue de las manos. En el 2020, los aficionados y socios pidieron la cabeza de Bartomeu, por lo que tuvo que renunciar, y ese mismo año, Laporta tomaba su lugar con el lema de que iba a renovar a Messi sí o sí.

5 de agosto, el día más triste en la historia del FC Barcelona: ¿Por qué dejaron ir a Lionel Messi?

Siguiendo con el contexto, Lionel Messi había pedido salir del FC Barcelona en 2020. Esto porque no veía un proyecto ganador de la mano de Bartomeu. Además, habían sufrido la terrible derrota ante el Bayern Munich en Cuartos de Final de la Champions League, 8 por 2.

Un año más tarde parecían mejorar las cosas, Lionel Messi quería seguir en el FC Barcelona. Laporta ya era el presidente y comenzó las negociaciones con el padre del futbolista para firmar la renovación.

Parece ser que habían acordado que el argentino se bajara el salario hasta 50% para que las cuentas cuadraran, pero LaLiga complicó las cosas. Como el club Blaugrana, y Real Madrid, no cedió sus derechos al CVC les pusieron presión.

Es decir, LaLiga permitía un límite de gastos de 600 millones de euros y lo redujo a 100 millones. Lo que hizo que fuera imposible que Messi se quedara en el equipo.

El 4 de agosto, el presidente llamó a Jorge Messi para darle la noticia, y este se la dio a su hijo. El 5 de agosto salió el sorpresivo comunicado que nadie creía, ni si quiera Agüero, pues pensaba que había hackeado el sitio.

Para el 8 de agosto se llevo a cabo la famosa rueda de prensa en la que el mejor jugador lloró: “Hicimos lo posible y no se pudo hacer. Porque el club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más. No se puede hacer y LaLiga no se lo permite. ¿Para qué estirarlo más si es imposible? Tengo que pensar en mi carrera también“, comentó Lionel Messi.

Lionel Messi: El mejor jugador en la historia del FC Barcelona

Todo inició con una servilleta. Para calmar las ansias de Jorge Messi, un directivo del FC Barcelona hizo una especie de contrato que indicaba que Lionel Messi iba a jugar en La Masia. Eso en el año 2000.

Seguramente la mejor decisión del FC Barcelona en su historia, pues este pequeño argentino, cambió la historia del club. Se convirtió en el mejor del mundo a sus 22 años.

También se debe decir que tuvo la suerte de tener a enormes compañeros como: Xavi, Iniesta, Busquets, Luis Suárez, Neymar, Pedro, Villa, Henry, entre muchos otros. También ser dirigido por: Guardiola, Luis Enrique, Rijkaard, Valverde.

Esto es lo que ganó Lionel Messi con el FC Barcelona:

6 veces ganador de la Bota de Oro

7 veces ganador del Balón de Oro

4 Champions League

10 Ligas de España

3 Supercopas de Europa

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

3 Mundiales de Clubes

Pero sin duda, su mayor aporte es intangible. Ver su magia cada semana y que levantara al público, vale más que cualquier trofeo.