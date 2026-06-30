Noa van der Bij es una modelo, influencer y gestora de talento neerlandesa, reconocida por su trabajo en la industria del modelaje y por su presencia en redes sociales.

En junio de 2026, Noa van der Bij conmovió al ámbito deportivo y a sus seguidores luego de que ella y Cody Gakpo anunciaran la pérdida del bebé que esperaban, una noticia que despertó numerosas muestras de solidaridad y apoyo hacia la pareja.

¿Quién es Noa van der Bij?

Noa van der Bij es una modelo e influencer originaria de los Países Bajos. Su trayectoria profesional se ha desarrollado dentro de la industria de la moda, donde ha colaborado con agencias de modelaje y ha trabajado en la gestión de talento.

Además de su carrera como modelo, ha construido una importante comunidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida, moda y viajes.

Su proyección internacional también creció por su relación con el futbolista Cody Gakpo, aunque ha mantenido una carrera profesional propia.

¿Qué edad tiene Noa van der Bij?

Noa van der Bij nació el 1 de julio de 1999, por lo que en 2026 tiene 26 años.

¿Noa van der Bij tiene pareja?

Sí. Mantiene una relación con el futbolista neerlandés Cody Gakpo, la cual se hizo pública a finales de 2020.

Noa van der Bij, modelo e influencer neerlandesa. (@noavdbij/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Noa van der Bij?

Noa van der Bij es Cáncer, signo del elemento Agua, asociado con la sensibilidad y la intuición.

¿Noa van der Bij tiene hijos?

Sí. Noa van der Bij tiene un hijo nacido en 2024.

Noa van der Bij, modelo e influencer neerlandesa. (@noavdbij/Instagram)

¿Qué estudió Noa van der Bij?

Noa van der Bij cursó la licenciatura en Management en la Avans University of Applied Sciences, ubicada en Breda, Países Bajos.

¿En qué ha trabajado Noa van der Bij?

Noa van der Bij es conocida por su trabajo en el sector de la moda, donde ha combinado actividades como modelo, creadora de contenido y representante de talento.