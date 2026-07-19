Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, confirmó el once inicial para enfrentar a España en la final del Mundial 2026.

A unos minutos del inicio de la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina publicó su alineación titular para ir en busca del título.

Destaca la ausencia de Leandro Paredes en el once titular albiceleste.

Esta es la alineación de Argentina para la final del Mundial 2026:

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

El once inicial de Argentina para la final del Mundial 2026 ante España

Los tres cambios en la alineación de Argentina vs España en la final del Mundial 2026

En busca del bicampeonato del torneo, Lionel Scaloni, técnico albiceleste decidió realizar tres cambios en su once inicial respecto a las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Destaca el regreso de Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel y Nico González a la titularidad, con el objetivo de darle pelea a España en el mediocampo.

Argentina llegó a la final del Mundial 2026 tras eliminar a Inglaterra en la semifinal, por lo que tiene la calidad suficiente para ganar el campeonato.