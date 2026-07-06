Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil luego de la sorpresiva eliminación de la Canarinha a manos de Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La derrota marcó el cierre de la trayectoria internacional de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Brasil.

Visiblemente triste tras el encuentro, Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección nacional, poniendo fin a una carrera que lo convirtió en el máximo goleador histórico del combinado brasileño.

Neymar no fue titular con Brasil en el Mundial 2026

Durante la participación de la Canarinha en el Mundial 2026, Neymar no fue titular en ninguno de los partidos que disputó Brasil en la Copa Mundial de la FIFA.

“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó”, expresó el delantero de 34 años de edad.

Neymar debutó con la selección absoluta en 2010 y participó en cuatro Copas del Mundo, convirtiéndose en el referente de Brasil durante más de una década.

Neymar jugó su último partido con Brasil. (Adam Hunger / AP)

Neymar no logró conquistar el trofeo de la Copa del Mundo

La eliminación ante Noruega, liderada por Erling Haaland, puso fin al sueño brasileño de conquistar un nuevo título mundial y también cerró el capítulo de Neymar con la Verdeamarela.

Aunque continuará su carrera a nivel de clubes, su historia con Brasil ha llegado oficialmente a su fin.