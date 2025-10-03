Real Madrid vs Villarreal se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues.

Después de cumplir su compromiso en la Champions League, el Real Madrid buscará recuperar la cima de LaLiga en la Jornada 8 ante Villarreal.

Real Madrid vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga

El Villarreal no será un rival sencillo para el Real Madrid en la Jornada 8 de LaLiga, y el pronóstico es que los Merengues ganarán de forma apretada con marcador de 2-1.

Real Madrid vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga

El Real Madrid recibirá con esta posible alineación a Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga.

Courtois Valverde Militao Huijsen Carreras Tchouaméni Camavinga Mastantuono Bellingham Vinícius Mbappé

Villarreal peleará por el triunfo en la Jornada 8 de LaLiga ante Real Madrid, con esta posible alineación.

Luiz Júnior Mouriño Marín Veiga Cardona Akhomach Partey Gueye Moleiro Oluwayesi Mikautadze

Real Madrid vs Villarreal: Fecha para ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 4 de octubre de 2025.

Real Madrid vs Villarreal: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Villarreal, en la continuación de la Jornada 8 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Villarreal, el sábado 4 de octubre.

Partido: Real Madrid vs Villarreal

Fase: Jornada 8 de LaLiga

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Villarreal a la Jornada 8 de LaLiga?

El Real Madrid perdió el invicto en LaLiga con Atlético de Madrid, partido disputado en el Estadio Metropolitano, con marcador de 2-5.

Con la derrota, el Real Madrid se quedó en el subliderato de LaLiga con 18 puntos, uno menos que el FC Barcelona.

El Villarreal, rival del Real Madrid en la Jornada 8 de LaLiga, enfrentó al Athletic conisguiendo la victoria con marcador de 1-0.

Los tres puntos ganados como local, le sirvieron al Villarreal para llegar a 16 puntos en el tercer lugar de LaLiga abajo del Real Madrid.