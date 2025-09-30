El Real Madrid continuó su camino en la Champions League en la cancha del Kairat, equipo kasajo que poco pudo hacer ante los Merengues; te detallamos los goles y resumen del partido.

Después de una dolorosa derrota en LaLiga a manos del Atlético de Madrid, el Real Madrid necesitaba sacudirse la presión con un triunfo contundente en la Jornada 2 de la Champions League.

Real Madrid vs Kairat en la Champions League: Goles y resumen del partido

El Kairat salió con la intención de sorprender al Real Madrid en la Jornada 2 de la Champions League, y el equipo merengue tardó algunos minutos para anotar y encaminarse al triunfo de 5-0 en Kazajistán.

Después de un aviso de Kylian Mbappé, Vinicius falló la primera gran oportunidad de gol del Real Madrid, definiendo lejos de la portería del Kairat.

Al minuto 24, Franco Mastuantono fue derribado en el área por el portero, se marcó penalti, y un minuto después, Kylian Mbappé abrió el marcador desde los once pasos.

El 1-0 del Real Madrid sobre Kairat, y la tercera anotación de Kylian Mbappé en la actual Champions League.

¡Mbappeeeeeeeeeee!



Kylian no se puso nervioso desde los once pasos y cambió el penal por gol.@MajolaB



Kairat Almaty 0-1 @realmadrid pic.twitter.com/H3l9l1QZ2g — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 30, 2025

El Real Madrid redondeó su segunda victoria en Champions League

Tocado por el gol, el Kairat intento responder, pero el Real Madrid no dejó vivo a su rival hasta redondear su segunda victoria en la Champions League.

Kylian Mbappé marcó su segundo gol apenas unos minutos después de volver de los vestidores, su tanto 12 en la temporada y el cuarto que anotaba hasta ese momento en la Champions League, doblegando al Kairat.

Mbappé se luce con hat-trick en la Champions League

El Real Madrid terminó de sellar sus heridas con el hat-trick de Kylian Mbappé, el gol 60 del francés en Champions League, y la segunda victoria merengue en el torneo.

Una gran combinación iniciada por Rodrygo y culminada por Mbappé, terminó en el tercer gol del Real Madrid al minuto 73. El quinto tanto del francés en la competencia.

Al final, los Merengues ganaron 5-0 al Kairat, gracias a goles de Eduardo Kamavinga al minuto 83, a pase de Rodrygo; mientras que Brahim cerró la cuenta en tiempo agregado.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

Tras doblegar al Kairat en la Jornada 2 de la Champions League, el Real Madrid recibirá a Juventus en busca de otra victoria en la competencia.

Será el miércoles 22 de octubre cuando el Real Madrid reciba a la Juventus, un rival clásico en el futbol internacional para los Merengues.

¿Cuándo y contra quién juega el Real Madrid en LaLiga?

Tras su victoria en la Jornada 2 de la Champions League, el Real Madrid busca recomponer su momento en LaLiga, pues tras la derrota contra Atlético de Madrid le urge ganar en la Jornada 8 contra Villarreal.

Será el sábado 4 de octubre cuando el Real Madrid reciba al Villarreal con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga, ahora en poder del FC Barcelona.