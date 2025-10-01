Efraín Juárez dio una de las notas negativas el pasado fin de semana toda vez que recibió una nueva expulsión, esta vez durante el Clásico Capitalino entre América y Pumas en el que el silbante César Arturo Ramos Palazuelos lo echó de la cancha por insultos por los cuales desde la Comisión Disciplinaria castigaron al timonel universitario.

Al terminar la onceava jornada, se dieron a conocer todas las sanciones a los que vieron tarjetas rojas en los juegos de la jornada y ahí se confirmó cuantos partidos castigaron a Efraín Juárez por la expulsión en el Clásico Capitalino.

“Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”, fue el causal por la cual Efraín Juárez recibió dos partidos de suspensión luego de mentarle la madre al cuerpo arbitral en el primer tiempo del duelo entre Pumas y América.

Los partidos de Pumas que se perderá Efraín Juárez

Una vez confirmado el castigo a Efraín Juárez, en Pumas ya saben cuales son los dos partidos en los que no podrán contar con su director técnico en el banquillo y ambos serán de suma relevancia para sus aspiraciones con miras a un posible boleto a la siguiente fase.

El primero de los dos partidos de Pumas que se perderá Efraín Juárez será el próximo domingo en contra de Chivas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este juego es fundamental toda vez que el Rebaño se encuentra un punto encima de los felinos en la clasificación general y la victoria les permitiría terminar la jornada mejor posicionados.

Después del parón por la Fecha FIFA, Pumas visitará el Gigante de Acero para medirse a Monterrey y ese será el segundo duelo que Efraín Juárez no podrá dirigir. Ahí cumplirá con su castigo y regresará al banquillo auriazul hasta el 22 de octubre, cuando el Club Universidad reciba a Atlético de San Luis.

Dos partidos de castigo le dieron a Efraín Juárez por insultar al cuerpo arbitral (Especial)

¿Cuántas expulsiones lleva Efraín Juárez al frente de Pumas?

Han pasado seis meses desde que Efraín Juárez llegó a México para asumir el cargo de Pumas tras la salida de Gustavo Lema y desde entonces, ha acumulado tres expulsiones.

El semestre anterior, Efraín Juárez vio dos tarjetas rojas, esto en los partidos de Pumas contra Cruz Azul y Rayados, este último en el play in, cuando fue a encarar a Martín Demichelis al concluir el encuentro. Ahí fueron las dos primeras expulsiones.

Ahora, contra América, vio su tercera tarjeta roja al frente del Club Universidad y ahora, promedia una expulsión cada dos meses, dato que no ha gustado en el seno auriazul.