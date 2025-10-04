La Jornada 14 de la Liga MX Femenil enfrentará a Puebla vs Tigres; te decimos día, hora y canal para ver el partido de las Amazonas.

Puebla vs Tigres es un partido que en el papel luce muy disparejo, pero las locales intentarán sumar en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Puebla vs Tigres femenil: Día para ver el partido de las Amazonas en Liga MX Femenil

Puebla vs Tigres chocan el domingo 5 de octubre en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Puebla vs Tigres femenil: Hora para ver el partido de las Amazonas en Liga MX Femenil

El partido Puebla vs Tigres en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs Tigres femenil: Canal para ver el partido de las Amazonas en Liga MX Femenil

La plataforma Tubi transmitirá el partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, Puebla vs Tigres.

Partido: Puebla vs Tigres

Fase: Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Club Alpha 3

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Puebla a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil vs Tigres?

Puebla se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, por lo que la escuadra camotera no tiene posibilidades de calificar a la Liguilla.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Puebla perdió 0-1 en la cancha de Santos Laguna, para estancarse en cinco puntos en el penúltimo lugar del Apertura 2025.

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Tigres, rival de Puebla en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, se mantiene en la cima del Apertura 2025 con 32 puntos.

Tigres mantiene una cerrada pelea con escuadras como Pachuca y América por el liderato de la Liga MX Femenil, así que no puede darse el lujo de perder puntos contra Puebla.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, las Amazonas de Tigres destrozaron 9-0 a León en el Estadio universitario de Nuevo León.