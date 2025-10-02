Toluca y LA Galaxy disputaron una edición más del trofeo Campeones Cup, el título que se entrega al duelo entre monarcas de la Liga MX y la MLS, pero que esta vez se lo quedaron los Diablos Rojos.

Este año, el título de Campeones Cup volvió a ser para la Liga MX, pues gracias a un gol de último minuto del Toluca, los mexicanos se llevaron el título ganándole al LA Galaxy de la MLS.

Dicha victoria a favor de los Diablos Rojos significó el tercer campeonato del año para el Toluca y el primero de Campeones Cup en la historia del club mexiquense.

¡Qué bien se siente! Nos sentimos en casa 👹🤩 pic.twitter.com/AewSJJLykC — Toluca FC (@TolucaFC) October 2, 2025

Campeones Cup palmarés: Títulos por equipo del duelo entre monarcas de Liga MX y MLS

La victoria del Toluca en la Campeones Cup ante LA Galaxy también provocó que el club de la Liga MX se uniera al América y Tigres como los únicos mexicanos que han logrado ganar este torneo, lo que refuerza el dominio del futbol mexicano sobre la MLS.

La Campeones Cup llegó en el año 2018 con el objetivo de enfrentar al mejor de la MLS y la Liga MX y el ganador se llevaría dicho trofeo a sus vitrinas.

No obstante, en siete ediciones que se llevan disputando, la Liga MX le lleva una ligera ventaja a la MLS, lo que refuerza la teoría de que el futbol mexicano es mejor que el de Norteamérica, aunque muchos opinen lo contrario.

Y es que con el título del Toluca, el historial de ganadores de la Campeones Cup quedó de la siguiente manera:

Tigres (2 títulos)

América (1 título)

Toluca (1 título)

Atlanta United (1 título)

New York City FC (1 título)

Columbus Crew (1 título)

¿Qué sigue para Toluca en la Liga MX?

Toluca se encuentra como líder de la tabla general de la Liga MX con 25 puntos reforzando su dominio dentro del futbol mexicano.

Ahora, tras la victoria ante LA Galaxy, el equipo mexiquense visitará al club León el próximo sábado 4 de octubre en punto de las 19:00 horas para seguir sumando puntos en la Liga MX.