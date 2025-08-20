En el momento en que parecía todo decidido para que Gonzalo Piovi se fuera a Inter Miami, un vuelco inesperado surgió en las negociaciones entre Cruz Azul y el equipo de la MLS que ha propiciado que el fichaje se encuentre estancado, a la espera de que pueda haber una pronta resolución.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a SDP Deportes que la principal diferencia entre Cruz Azul e Inter Miami radica en el plazo de pagos que la escuadra de Lionel Messi quiere hacerle a los Cementeros por la ficha de Gonzalo Piovi, quien ahora se encuentra a la expectativa de que sucederá con su futuro inmediato.

El monto de la transferencia fue acordado desde hace algunos días entre Cruz Azul e Inter Miami; sin embargo, los norteamericanos quieren pagar en una cantidad de plazos mayor a la que la directiva celeste está dispuesta a aceptar, por lo que hasta no resolver esa diferencia, la operación no podrá avanzar.

Inter Miami cierra otro fichaje antes que a Gonzalo Piovi

Sumado a lo anterior, pareciera que el fichaje de Gonzalo Piovi no es en realidad la prioridad para Inter Miami, esto debido a que antes de cerrar al defensa central de Cruz Azul, aceleraron por Mateo Silvetti, jugador de 19 años de Newell´s Old Boys.

Según lo reportado en X por el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre Inter Miami y Newell´s está casi cerrado, por lo que Silvetti habría sido prioritario para Inter Miami por encima de Gonzalo Piovi, quien ya había hablado anteriormente con Lionel Messi.

Dicho todo lo anterior, la negociación por Gonzalo Piovi dependerá de si alguna de las dos partes da su brazo a torcer; Cruz Azul en caso de aceptar el plan de pagos que Inter Miami ofrece o bien, los norteamericanos con un plazo menor al que inicialmente le propusieron a La Máquina para liquidar a uno de los mejores zagueros de la Liga MX.

🚨 Javier Mascherano sobre Gonzalo Piovi.



"Es algo en lo que está trabajando el club. De ahí a poder decirte algo más, no, no te puedo decir nada más, pero también el club está trabajando en otra opción, ofensiva, así que veremos". pic.twitter.com/n7XsgP0reI — PressPort (@PressPortmx) August 19, 2025

Gonzalo Piovi ya se despidió de Cruz Azul

Mientras todo eso sucede, el pasado fin de semana se despidió Gonzalo Piovi de Cruz Azul. Y es que luego del partido contra Santos, el defensor argentino se tomó varias fotos con seres queridos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, lo que dejó entrever que pensaba que su futuro estaba definido.

Evidentemente, Gonzalo Piovi no esperaba este giro en el proceso de su traspaso y se encuentra en vilo mientras llega la resolución definitiva, ya sea para seguir en Cruz Azul o para hacer maletas e irse a Miami.

Cabe recordar que la resolución del caso de Gonzalo Piovi no deberá tardar demasiado toda vez que el libro de transferencias en la MLS termina el 21 de agosto, por lo que no hay demasiado tiempo para las Garzas si quieren al argentino.