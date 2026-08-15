El sueño europeo de Armando “La Hormiga” González comienza a tomar forma y estaría cerca de dejar a las Chivas.

El Olympiacos de Grecia presentó una primera oferta formal a Chivas para intentar hacerse con los servicios del delantero mexicano, Armando González, quien desde hace tiempo se encuentra en el radar del conjunto griego.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, fuentes cercanas al club confirmaron que Olympiacos decidió avanzar formalmente por Armando González después de seguir su evolución durante un periodo considerable.

Armando González podría dejar a Chivas si la oferta es buena

La propuesta enviada a Chivas por Armando González representa el primer paso de una negociación que podría extenderse durante los próximos días.

Como suele suceder con este tipo de operaciones, la primera oferta tendría como objetivo conocer la postura de Chivas y establecer una base para futuras conversaciones.

Armando González se acerca a Europa: Olympiacos presenta oferta a Chivas. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

El club griego podría incrementar progresivamente su propuesta hasta acercarse a las pretensiones económicas de la institución tapatía.

Olympiacos tendría que pagar la cláusula de Armando González

Uno de los principales puntos de la negociación será la cláusula de rescisión de Armando González, establecida en 15 millones de dólares.

Sin embargo, Chivas tendría disposición para analizar una cantidad inferior, siempre y cuando pueda conservar un porcentaje de los derechos económicos del futbolista ante una eventual venta futura.