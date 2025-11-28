En las últimas horas el nombre de Valentina Martín ha tomado gran relevancia en redes sociales, pues presuntamente desde su cuenta de Instagram se habría hecho una publicación contra Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, y contra Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. Si quieres conocer todo sobre la esposa de Juan Sebastián Verón, aquí te contamos.

¿Quién es Valentina Martín?

Valentina Martín es una abogada, emprendedora y actualmente esposa del ex futbolista y dirigente de fútbol Juan Sebastián Verón.

¿Qué edad tiene Valentina Martín?

De acuerdo con una publicación hecha por Juan Sebastián, Valentina Martín nació el 7 de mayo de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años, es decir, 20 años menos que su esposo.

¿Valentina Martín tiene esposo?

Sí, Valentina está casada desde septiembre de 2023 con el exfutbolista Juan Sebastián Verón.

¿Qué signo zodiacal es Valentina Martín?

Si el cumpleaños de Valentina es el 7 de mayo es Tauro, un signo de tierra, asociado con características como la estabilidad, la practicidad y la determinación.

¿Valentina Martín tiene hijos?

Sí, en enero del 2025 la pareja anunció el nacimiento de su primera hija.

¿Qué estudió Valentina Martín?

De acuerdo con la información que hay en redes sociales, Valentina Martín estudió Derecho; sin embargo, se desconoce la escuela.

¿En qué ha trabajado Valentina Martín?

De acuerdo con la información que se tiene sobre Valentina, es que trabajó en estudios jurídicos. Posteriormente, emprendió un negocio propio y abrió un centro de estética en La Plata.

Finalmente, desde que anunció su relación con el exfutbolista, su figura pública se ha hecho conocida en redes sociales.