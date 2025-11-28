Luego de que el pasado jueves 20 de noviembre el comité de la Liga Profesional de Futbol le dio el título de Campeón de Liga a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos hizo en el año, comenzó una polémica en el futbol argentino que escaló hasta el gobierno.

Y es que Estudiantes compartió su molestia por el hecho de que se le otorgara un título a Rosario Central en el escritorio, pero la Asociación del Futbol Argentino (AFA) presidida por el Chiqui Tapia, les obligó a hacerles un pasillo.

Sin embargo, los futbolistas del club de la Plata sí hicieron el pasillo a los jugadores del Canalla encabezados por Ángel Di María, pero cuando saltaron al terreno de juego les dieron la espalda.

Estudiantes le realizó el pasillo de espaldas a Rosario Central #LPFxTNTSports pic.twitter.com/clBzp1lUh5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

Además, en su partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Estudiantes eliminó a Rosario Central en El Gigante de Arroyito a pesar de su reciente campeonato.

Javier Milei respalda a Estudiantes tras polémica contra Rosario Central

El motivo por el que este pleito entre el futbol argentino y la AFA ha alcanzado la esfera política, es debido a que Javier Milei, quien ha demostrado simpatizar con Estudiantes, apoyó su protesta contra Rosario Central.

A través de sus redes sociales, el presidente de Argentina demostró su apoyo a las medidas de Estudiantes y al presidente del club, el exfutbolista Juan Sebastián Verón, quien se ha manifestado contra la gestión del Chiqui Tapia en la AFA.

Honor a la Escuela de Don Osvaldo.

Fin. pic.twitter.com/XoXS4o7o6h — Javier Milei (@JMilei) November 24, 2025

También Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional en el gobierno del presidente Javier Milei, ya expresó en redes sociales su apoyo a “La Brujita”, como también se le conoce a Juan Sebastián Verón.

Verón está con el hincha de verdad.

Tapia, con la casta y la mafia de siempre.



Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.



La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025

Continúa la polémica en el futbol argentino: Tribunal Disciplinario sanciona a Estudiantes y Juan Sebastián Verón

Debido a que los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central al hacerles el pasillo, el Tribunal Disciplinario de la Liga Profesional de Futbol en Argentina sancionó a los jugadores.

Todos los futbolistas del club de la Plata serán suspendidos por dos partidos el siguiente torneo que compitan organizado por la AFA, mientras que su capitán no podrá portar el brazalete por tres meses y La Brujita fue sancionado 6 meses.

Es el posteo más fuerte de una esposa de un presidente de un club en la historia del fútbol argentino#NoPodemosPerder pic.twitter.com/gsPN6HfGHo — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 28, 2025

Aunque Estudiantes puede apelar la sanción, aficionados del futbol argentino ya consideran esto como una persecución por parte de los directivos. Como consecuencia a esto, Javier Milei abandonará al Chiqui Tapia, quien ahora irá solo al sorteo del Mundial 2026 en Washington.