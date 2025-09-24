México y Argentina se preparan con todo para el Mundial 2026 que dará inicio el 11 de junio, por lo que previo al histórico torneo ambas selecciones disputarán un partido amistoso, así lo confirmó el presidente de la AF.

Chiqui Tapia, reveló este miércoles 24 de septiembre que está cerrado el México vs Argentina, partido que serviría de preparación para el Mundial 2026 y que se dispararía 15 días antes del arranque del mismo.

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”, aseguró Chiqui Tapia, al Diario Olé.

Nota en desarrollo, en breve más información