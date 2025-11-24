Luego de que el pasado jueves Rosario Central fue declarado como el Campeón de Liga en Argentina tras una sesión de la asamblea de la Liga Profesional de Futbol, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) obligó a Estudiantes a hacerle el pasillo en su enfrentamiento.

Sin embargo, los futbolistas de Estudiantes se ganaron el respeto de los aficionados del futbol en Argentina debido a que si hicieron el pasillo a Rosario Central pero en cuanto salieron los jugadores les dieron la espalda.

Y es que, si de por sí los fans del balompié argentino ya estaban molestos con sus directivos por inventar el título de campeón de liga y dárselo en una reunión al Canalla, la molestia aumentó cuando obligaron a los de la Plata a hacer el pasillo.

Jugadores de Estudiantes de la Plata dan espalda a los de Rosario Central en el pasillo

Previo al encuentro entre Rosario Central y Estudiantes en el Gigante de Arroyito, los jugadores de la Plata se voltearon cuando los del Canalla saltaron al terreno de juego pero mantuvieron el pasillo.

Y es que en Argentina no cayó bien el hecho de que fue en una asamblea que se decidió que Rosario Central sería el primer campeón de liga por haber sido el equipo que más puntos hizo en el año y que encima obligaran a Estudiantes a hacerles pasillo.

SÍ SEÑORES EMOCIONA



LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

Sin embargo, los dirigidos por Juan Sebastián Verón cumplieron con el pasillo a su estilo y encima los eliminaron del Torneo Clausura 2025, pues con un gol de Edwuin Cetré ganaron 1-0.

#EDLP Golazo de Edwuin Cetré para adelantar a Estudiantes pic.twitter.com/F2vYrz84d3 — Juan Robledo🎙 (@Juannrobledoo) November 23, 2025

Esto dijo Ángel Di María tras la derrota de Rosario Central contra Estudiantes

Después de que quedaron eliminados del Torneo Clausura 2025 en la fase de octavos de final, Ángel Di María dio la cara y compartió sus sensaciones luego de la eliminación y de la manera en la que Estudiantes hizo el pasillo a Rosario Central.

“Lo hicieron igual, es cosa de ellos…”, declaró El Fideo sobre el pasillo de Estudiantes a Rosario Central. “En el mata mata es así no tienes una buena tarde y las cosas pasan de esta manera…”, finiquitó el campeón del mundo.