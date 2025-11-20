En el futbol de Argentina recibieron una noticia que generó tanta sorpresa como polémica. Y es que en la AFA se acaban de sacar un título de la manga que le entregaron al club donde un histórico de la Albiceleste juega, lo que ocasionó todo un escándalo debido a lo inusual de la situación en aquel país.

Los directivos del futbol en Argentina decidieron darle un título oficial a Rosario Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, con lo cual, Ángel Di María, jugador histórico de su Selección, en su torneo de regreso al conjunto canalla, ha sumado su primer campeonato, situación que se convirtió en un escándalo porque ese campeonato nunca antes había sido entregado y no hubo aviso previo de que esto pudiera pasar.

“En la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título ‘Campeón de Liga’ al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General”, publicó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Futbol en Argentina con respecto a este nuevo trofeo para el equipo con más unidades, que en este caso fue Rosario Central.

Ángel Di María recibió trofeo de campeón con Rosario Central

Luego de toda la polémica que desató este nuevo título que de la nada establecieron en Argentina, una comitiva de Rosario Central que incluyó a Ángel Di María acudió a la sede de la Liga a recibir el trofeo que los acredita como campeones.

La comitiva de Rosario Central estuvo conformada por el mismo Ángel Di María, el director técnico Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano y el portero Jorge Broun. Todos ellos posaron con el trofeo de campeón

En estos momentos, la escuadra canalla terminó la fase regular en el primer lugar del Grupo B con 31 puntos y también lideró la tabla anual. Ahora, jugará la ronda de octavos de final en contra de Estudiantes de La Plata, esto el próximo domingo 23 de noviembre en El Gigante de Arroyito.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

El reclamo de los hinchas contra Rosario Central

El hecho de que declararan campeón a Rosario Central generó la furia de los hinchas del futbol argentino que no tardaron en dejar un reclamo en redes sociales. Desde imágenes de Ángel Di María con el Chiqui Tapia hasta insinuaciones de corrupción fueron publicadas.

“Que fuerte el mensaje que da esta imagen. Capitanes, entrenador y dirigentes recibiendo la Copa en un escritorio, con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino de fondo”, “o sea que cambiaron el formato de Liga a Copa con zonas, pero igualmente le dan un título de liga a uno que no ganó nada de eso en todo el año. Y con el torneo ya terminado. Ni en Hollywood te sacan una así”, fueron algunos de los reclamos de los hinchas en Argentina sobre este título de Rosario Central.

De tal forma, mientras la fase final del futbol argentino está por iniciar, Rosario Central fue proclamado campeón y con ello, Ángel Di María ha sumado una copa más a su palmarés.