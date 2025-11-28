El nombre de uno de los futbolistas más destacados de Argentina se ha hecho viral, tras las recientes declaraciones de su esposa Valentina Martín en contra de Lionel Messi y Claudio “Chiqui” Tapia. Pero, ¿quién es Juan Sebastián Verón?

¿Quién es Juan Sebastián Verón?

Juan Sebastián Verón es un exfutbolista argentino y actual dirigente deportivo, reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del Club Estudiantes de La Plata, además, es conocido como “La Brujita”, apodo heredado por su padre, Juan Ramón Verón.

¿Qué edad tiene Juan Sebastián Verón?

La Brujita nació el 9 de marzo de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Juan Sebastián Verón tiene esposa?

Juan Sebastián Verón está casado desde el 2023 con Valentina Martín, modelo, emprendedora y abogada.

¿Qué signo zodiacal es Juan Sebastián Verón?

Su fecha de nacimiento, 9 de marzo, lo convierte en Piscis, signo caracterizado por ser sensible, creativo y muy espiritual.

¿Juan Sebastián Verón tiene hijos?

Sebastián Verón es padre de tres hijos, un niño: Deian Verón, quien también es futbolista. Y dos niñas, Iara Verón, quien tiene alrededor de 20 años y en enero del 2025 le dio la bienvenida a su segunda niña junto a Valentina Martín.

¿Qué estudió Juan Sebastián Verón?

Aunque su formación principal estuvo centrada en el fútbol profesional, Verón ha realizado cursos y estudios en gestión deportiva, preparación que fortaleció su transición hacia los cargos directivos que hoy ocupa.

¿En qué ha trabajado Juan Sebastián Verón?

Juan Sebastián Verón ha tenido una trayectoria bastante conocida dentro del ámbito deportivo. Desde 1994 hasta el 2014 jugó como futbolista profesional en equipos como:

Estudiantes

Boca Juniors

Sampdoria

Parma

Lazio

Manchester United

Chelsea

Inter de Milán

En el 2012 se convirtió en el Director Deportivo de Estudiantes de La Plata, y posteriormente, desde el 2014 hasta la actualidad, se ha desempeñado como presidente de Estudiantes de La Plata.