Anthony Martial, atacante francés de 29 años de edad, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Rayados y en plena conferencia de prensa comenzó a sonar la alerta sísmica debido al Simulacro Nacional.

Luego de que Rayados hizo oficial el fichaje de Anthony Martial, hoy por fin se llevó a cabo su presentación pero esta se vio interrumpida un momento por la alerta que el gobierno implementó en los teléfonos celulares.

Y es que, un día como hoy pero de hace 40 años, un terremoto azotó a nuestro país y dejó como consecuencia miles de personas fallecidas, y también en el 2017 hubo un fuerte sismo en Oaxaca que cobró muchas vidas más.

Presentación de Anthony Martial con Rayados es interrumpida por alerta del Simulacro Nacional

Luego de que una reportera le hiciera una pregunta en francés, la alerta sísmica interrumpió la conferencia de prensa en la que Anthony Martial fue presentado como nuevo jugador de Rayados junto al Tato Noriega, presidente deportivo del equipo.

Fue precisamente del teléfono del Tato Noriega de donde provino la alerta sísmica que en esta ocasión sonó en todos los dispositivos y por la cual hubo risas nerviosas en la presentación de Anthony Martial con Rayados.

La pregunta en francés, la cara del Tato, la sonrisa de Martial, la alerta sísmica, el susto de todos, la sacada de pedo del mismo Anthony y el último mensaje de Noriega: “que seas feliz 😊”



CINE 🚬 pic.twitter.com/VylYwskH5R — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 19, 2025

“No estabas preparado para eso…”, le dijo Tato Noriega a su nuevo refuerzo y procedió a levantarse por la playera del equipo para presentarlo oficialmente como su nueva incorporación en este Apertura 2025.

Anthony Martial asegura que puede debutar este fin de semana con Rayados

Una de las interrogantes por parte de la afición de Rayados sobre el fichaje de Anthony Martial es cuándo podría tener su debut en la Liga MX, pero dicha duda ya fue resuelta por el propio jugador.

Y es que, el atacante francés que ha jugado en equipos como Manchester United, AS Monaco y AEK, aseguró que se encuentra en excelente forma física y podría debutar este mismo fin de semana si el entrenador lo requiere.

Es decir, el primer partido oficial de Anthony Martial en el futbol mexicano podría ser este sábado cuando la Pandilla reciba en el Gigante de Acero al América en la Jornada 9 de la Liga MX.