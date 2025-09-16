Después de una larga y exitosa carrera por el futbol europeo, Sergio Ramos emprendió la aventura de fichar con los Rayados de Monterrey pero el español no se olvida del Santiago Bernabéu.

A pesar de que en la Liga MX, Sergio ha sido bien recibido e incluso ha aportado su experiencia a su equipo en la pelea por el título pero en la mente del español hay otros planes.

La música se ha vuelto una de las prioridades del histórico capitán merengue por ello admitió que quiere regresar a la casa del Real Madrid pero no para jugar sino para presentar un concierto.

¿Se va de Rayados de Monterrey? Sergio Ramos admite que le gustaría regresar al Santiago Bernabéu

La carrera de Sergio Ramos como cantante va en serio y el defensor español ya tiene planificado cómo será su futuro a pesar de que en la actualidad es jugador de Rayados de Monterrey.

En medio del lanzamiento de su canción “Cibeles” en la que habla de su salida del Real Madrid, el español declaró en una entrevista que anhela regresar al Santiago Bernabéu para ofrecer un concierto.

El Santiago Bernabéu fue casa del defensor entre 2005 y 2021 por lo que sueña con volver al recinto pero en otra faceta: “Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de decir ‘wow’ anuncio un Bernabéu y un show que sea la hostia, que ya lo tengo prácticamente en mente” declaró el jugador de Rayados.

Sergio Ramos, actual jugador de Rayados de Monterrey, ya tiene listos más lanzamientos como cantante

En la actualidad Sergio Ramos combina sus dos pasiones, el futbol como jugador de Rayados de Monterrey en la Liga MX y la música, en donde se estrenó como solista.

Sergio Ramos planea por un tiempo más llevar de la mano ambas carreras hasta donde el físico le permita continuar en las canchas pero una vez que se retire, se dedicará de lleno a la música.

Es por ello que el campeón del mundo ya se prepara y en palabras de él mismo tiene listas entre 18 y 20 temas musicales para lanzarlas próximamente:

“Primero hay que ir paso a paso, hay que sacar música y que la gente conozca de la manera que lo haces. Llevo como 10 ó 15 años contando, escribiendo, apuntando cosas y ya tenemos 18 o 20 temas guardados, pero creo que el más idóneo era Cibeles”.